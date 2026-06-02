Capturan en Colón a segundo implicado en crimen de Wendy Jissel Medina

Colón.

De acuerdo con los reportes de investigación, el detenido habría sido ubicado tras una serie de diligencias realizadas por los cuerpos de seguridad, que continúan recopilando evidencias para esclarecer completamente el crimen.

Las autoridades policiales dieron detención al segundo sospechoso vinculado al asesinato de Wendy Jissel Medina , una joven cuyo caso ha generado consternación en la población.

El caso de Wendy Jissel Medina cobró relevancia luego de que se conocieran detalles sobre su desaparición y posterior muerte en , situación que provocó reacciones de indignación y llamados de justicia por parte de familiares, amigos y ciudadanos.

Las autoridades indicaron que ambos sospechosos serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes para enfrentar el proceso judicial que determine su grado de responsabilidad en los hechos.

El Ministerio Público y la Policía Nacional reiteraron su compromiso de dar seguimiento al caso hasta su total esclarecimiento, al tiempo que familiares de la víctima mantienen su exigencia de justicia.