Niña lucha por su vida tras ser atacada por serpiente venenosa en Comayagua

Comayagua.

Una menor de dos años de edad se encuentra en estado crítico de salud tras ser atacada por una serpiente venenosa en el sector de El Rodeo, municipio de San José del Potrero, departamento de Comayagua.

La niña fue identificada como Irma Margarita Cruz, quien sufrió la mordedura del reptil y fue trasladada de emergencia para recibir atención médica especializada.