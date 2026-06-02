Niña lucha por su vida tras ser atacada por serpiente venenosa en Comayagua

Una menor de dos años de edad se encuentra en estado crítico de salud tras ser atacada por una serpiente venenosa en el sector de El Rodeo, municipio de San José del Potrero, departamento de Comayagua.
La niña fue identificada como Irma Margarita Cruz, quien sufrió la mordedura del reptil y fue trasladada de emergencia para recibir atención médica especializada.
Actualmente permanece ingresada en el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde es atendida por personal médico.
El caso ha generado preocupación entre familiares y habitantes de la comunidad, quienes se mantienen atentos al estado de salud de la pequeña. Asimismo, personas de diferentes sectores han expresado mensajes de apoyo y solidaridad hacia la familia durante este difícil momento.