Polivalente Brisas del Valle recibirá asistencia psicosocial tras muerte de alumna y director

San Pedro Sula

A raíz de la muerte del director y de una alumna del Instituto Polivalente Brisas del Valle, en Cofradía, autoridades de la Dirección Departamental de Educación de Cortés informaron este lunes que asignarán un equipo especializado para brindar acompañamiento psicosocial a la comunidad educativa, con el fin de mitigar el impacto emocional generado por ambos hechos. Los acontecimientos que motivaron la intervención de las autoridades educativas comenzaron el 28 de mayo, cuando se conoció que la estudiante Violeth Acosta (de 14 años) se quitó la vida en su vivienda.

A esta tragedia se sumó, un día después, la muerte del docente y director del centro educativo, Víctor Fiallos Paz (de 63 años). Su cuerpo fue encontrado en una oficina de la institución, con un lazo alrededor del cuello y atado a la manecilla de una puerta. Inicialmente se manejó la hipótesis de un suicidio; sin embargo, autoridades de Medicina Forense determinaron posteriormente que Fiallos presentaba tres heridas de arma blanca en el cuello, por lo que se estableció la participación criminal en el hecho. Ante el impacto de ambas noticias, Rafael Rodríguez, director Departamental de Educación de Cortés, explicó que la intervención, la cual iniciará en los próximos días, busca brindar apoyo psicológico profesional a estudiantes, padres de familia y docentes. "Lamentamos lo que atraviesan las familias tanto de la alumna como del compañero Víctor. Partiendo de lo que ha ocurrido, podemos decir que daremos un acompañamiento al centro educativo, tanto a los docentes como a los estudiantes, porque es una noticia muy impactante. Vamos a entrar con una intervención psicosocial para poder llegar, explicar y valorizar el sentimiento de vida", informó Rodríguez a LA PRENSA.

Trabajo conjunto con padres de familia

El funcionario manifestó que la estrategia incluirá acciones con los padres de familia para que comprendan la importancia de acompañar a sus hijos y mantenerse atentos a su salud emocional. A criterio de Rodríguez, las nuevas generaciones requieren mayor fortalecimiento en temas de salud mental para afrontar las dificultades que puedan enfrentar a lo largo de su vida.

"La generación de hoy es distinta. Ellos deben ser instruidos para desarrollar fortaleza mental y poder sobrellevar cualquier tipo de circunstancia. Los jóvenes deben entender que ellos son el futuro y que algunas acciones que realizan los maestros son para protegerlos y enseñarles que deben asumir responsabilidad por sus actos", expresó Rafael Rodríguez. Y agregó: "El llamado es a los padres también para que estén pendientes de sus hijos, de sus acciones, sus juegos y la forma en que se desarrollan. Además de comprenderlos, deben mantenerse cercanos a ellos durante todo su proceso educativo y de vida".



Investigación sobre la muerte del director

Luego de que se conociera que la muerte de Víctor Fiallos no correspondía a un suicidio, sino que es investigada como un asesinato, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició diligencias para identificar y capturar a los responsables. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la escena donde fue encontrado el docente habría sido alterada. Las pesquisas también apuntan a que posiblemente personas del círculo cercano de la estudiante fallecida estarían involucrados. Asimismo, las autoridades investigan la hipótesis de que los responsables ingresaron al colegio por el muro perimetral y que, tras coaccionar al profesor, lo obligaron a escribir una carta de despedida hallada cerca del cuerpo.

Diario LA PRENSA tuvo acceso al contenido de la carta atribuida a Fiallos. En el documento se observa un mensaje dirigido a su familia y referencias a presuntas amenazas por parte de sus victimarios. "Le traigo un mensaje: la vida de la estudiante será por la suya o por la de su familia. Si usted desaparece de acá, ya tenemos chequeados los lugares de su familia, hasta de C.....Dicen que lo suyo tiene que ser igual que la estudiante, con un lazo dentro de un aula.

El plazo es para hoy; a las diez de la mañana ya queremos tener noticias. No pude salir a comprar un lazo porque sería muy obvio, así que con lo que tengo a mano", reza parte de la carta escrita en computadora. En la misiva, el docente se despide de sus hijos y señala que: "Esta vez tuve que optar por la vida de ustedes, porque era yo o eran ustedes".