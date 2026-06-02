Sube a ocho la cifra de muertos por accidente de volqueta en la colonia Villa Nueva

La cifra de víctimas mortales tras el trágico accidente vial registrado ayer lunes en la entrada de la colonia Villa Nueva de la capital, donde una volqueta embistió varios negocios, aumentó a ocho fallecidos.
En horas de la noche, el Cuerpo de Bomberos confirmó el hallazgo del cadáver de una menor de edad que se encontraba atrapada debajo de la pesada unidad.
“Ocho vidas perdidas y el alma rota de sus seres amados; el agotamiento físico de quienes lo dieron todo por salvar el resto”, publicó la institución bomberil en sus redes sociales, cuyos equipos trabajaron sin descanso en la búsqueda de heridos y recuperación de cuerpos desde el momento del siniestro.
La menor encontrada anoche fue identificada como Leireth Naiara Aguilar Rodríguez, de tan solo 10 años.
Las otras víctimas mortales identificadas por las autoridades son Evelin Jazmín Irías Hernández, Juan José Ávila Flores, Ismael Centeno Hernández, Denia Marisol Ramírez Ortiz, José Leonidas Herrera Baquedano y Osmán Gutiérrez Espinal, quien conducía la volqueta.
Hasta el momento, solo queda un cuerpo por identificar en la morgue capitalina, labor que se espera concluir en las próximas horas.
Se informó que los restos de algunas de las víctimas ya fueron entregados a sus familiares, mientras que los demás serán entregados en el transcurso de este martes para que puedan realizar las honras fúnebres y su posterior sepelio.
Asimismo, el accidente dejó al menos diez personas heridas que fueron trasladadas a distintos centros asistenciales de Tegucigalpa; según reportes preliminares, ninguno de los lesionados se encuentra en estado crítico.
Tras la tragedia, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, se trasladó hasta la zona afectada para solidarizarse con las familias dolientes y se comprometió a brindar asistencia integral tanto a los parientes de los fallecidos como a los afectados que perdieron sus negocios y casas.