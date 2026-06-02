Sube a ocho la cifra de muertos por accidente de volqueta en la colonia Villa Nueva

Tegucigalpa

La cifra de víctimas mortales tras el trágico accidente vial registrado ayer lunes en la entrada de la colonia Villa Nueva de la capital, donde una volqueta embistió varios negocios, aumentó a ocho fallecidos.

En horas de la noche, el Cuerpo de Bomberos confirmó el hallazgo del cadáver de una menor de edad que se encontraba atrapada debajo de la pesada unidad.

“Ocho vidas perdidas y el alma rota de sus seres amados; el agotamiento físico de quienes lo dieron todo por salvar el resto”, publicó la institución bomberil en sus redes sociales, cuyos equipos trabajaron sin descanso en la búsqueda de heridos y recuperación de cuerpos desde el momento del siniestro.

La menor encontrada anoche fue identificada como Leireth Naiara Aguilar Rodríguez, de tan solo 10 años.