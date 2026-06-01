Hallan a niña de 9 años entre el amasijo de hierro de volqueta y se convierte en la octava víctima

Tegucigalpa, Honduras

Las labores de búsqueda y rescate en la colonia Villa Nueva culminaron la noche de este lunes con el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de 9 años de edad, quien era buscada desde los primeros momentos del fatal accidente provocado por una volqueta que presuntamente se quedó sin frenos. El descubrimiento fue confirmado por autoridades del Cuerpo de Bomberos, quienes informaron que la menor fue localizada entre el amasijo de hierro y escombros dejado por el impacto de la pesada unidad, elevando a ocho el número de víctimas mortales de la tragedia.

"Encontramos el último cuerpo sin vida de la menor que se andaba buscando desde el primer momento que se dio el accidente. Lastimosamente, con ella suman ocho personas fallecidas", confirmó un portavoz de los Bomberos durante una actualización brindada desde la zona de emergencia. De acuerdo con el informe preliminar, entre las víctimas mortales se contabilizan cinco hombres adultos, dos mujeres adultas y la menor de edad. Las autoridades continúan trabajando en la identificación oficial de algunas de las víctimas y en la recopilación de información para esclarecer las circunstancias del accidente.

Momentos del accidente