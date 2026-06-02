  1. Inicio
  2. · Sucesos

Evelin Irías acompañó a su amiga a cambiar una llanta del carro y murió en trágico accidente

Apenas llevaban unos minutos en la llantera, donde repararían una de las llantas del vehículo de Denia Ramírez, cuando una volqueta perdió el control y arrasó con todo a su paso, provocando una tragedia

Evelin Irías acompañó a su amiga a cambiar una llanta del carro y murió en trágico accidente

Miembros de los cuerpos de socorro sacan uno de los cadáveres que estaba entre los escombros dejados por el impacto de la volqueta.

Foto: David Romero| La Prensa
Tegucigalpa, Honduras

Evelin Irías salió de su casa con el objetivo de acompañar a su amiga y vecina Denia Ramírez; sólo tenían unos minutos de estar en la llantera donde repararían una de las llantas del vehículo de Denia cuando una volqueta cargada de grava, que venía de la zona oriental con destino a la capital, en evidente exceso de velocidad, se introdujo en la estructura en la que funcionaban cuatro pequeños negocios a la orilla de la carretera, entre el kilómetro 1 y 2 de la carretera CA-6.

Sube a ocho la cifra de muertos por accidente de volqueta

“Parece que Marisol le dijo que la acompañara a la llantera, que sólo venían a reparar una llanta; como eran muy buenas amigas, mi hija se vino con ella, pero quién para pensar que iba a pasar algo así”, relató el padre de Evelin, quien prefirió omitir su nombre.

El padre de Evelin Irías llora en la escena del accidente mientras es consolado por un socorrista de la Cruz Verde Hondureña.

El padre de Evelin Irías llora en la escena del accidente mientras es consolado por un socorrista de la Cruz Verde Hondureña.

(Foto: David Romero| La Prensa)

Evelin vivía en el sector 7B de la colonia Villa Nueva, y al par de su casa tenía su domicilio su amiga Denia Ramírez.

Evelin era madre de dos niñas y se congregaba en la Iglesia Evangélica Príncipe de Paz, en la misma colonia. Fueron las primeras a quienes embistió la volqueta.

Trágico accidente

Las víctimas mortales identificadas en el hecho fueron José Herrera Baquedano, Juan José Ávila Flores, Ismael Centeno Hernández, Denia Marisol Ramírez Ortiz, Evelin Irías Hernández y Leireth Aguilar Rodríguez. Además, se reportó el fallecimiento de dos hombres que no han sido identificados.

Hallan a niña de 9 años entre el amasijo de hierro de volqueta y se convierte en la octava víctima

Por otra parte, se registraron ocho personas lesionadas: Sheyla Xiomara Fajardo, Cecilia Gabriela Rodríguez, Lesly Morelia Rodríguez, Miguel Ángel Navas, Wendoly Mariela Rodríguez, Cristian Calona Ardón y Ashly Baca. Entre los heridos también se encuentra un niño de 13 meses de edad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias