Evelin Irías acompañó a su amiga a cambiar una llanta del carro y murió en trágico accidente

Tegucigalpa, Honduras

Evelin Irías salió de su casa con el objetivo de acompañar a su amiga y vecina Denia Ramírez; sólo tenían unos minutos de estar en la llantera donde repararían una de las llantas del vehículo de Denia cuando una volqueta cargada de grava, que venía de la zona oriental con destino a la capital, en evidente exceso de velocidad, se introdujo en la estructura en la que funcionaban cuatro pequeños negocios a la orilla de la carretera, entre el kilómetro 1 y 2 de la carretera CA-6.

“Parece que Marisol le dijo que la acompañara a la llantera, que sólo venían a reparar una llanta; como eran muy buenas amigas, mi hija se vino con ella, pero quién para pensar que iba a pasar algo así”, relató el padre de Evelin, quien prefirió omitir su nombre.



Evelin vivía en el sector 7B de la colonia Villa Nueva, y al par de su casa tenía su domicilio su amiga Denia Ramírez.

Evelin era madre de dos niñas y se congregaba en la Iglesia Evangélica Príncipe de Paz, en la misma colonia. Fueron las primeras a quienes embistió la volqueta.

Trágico accidente

Las víctimas mortales identificadas en el hecho fueron José Herrera Baquedano, Juan José Ávila Flores, Ismael Centeno Hernández, Denia Marisol Ramírez Ortiz, Evelin Irías Hernández y Leireth Aguilar Rodríguez. Además, se reportó el fallecimiento de dos hombres que no han sido identificados.