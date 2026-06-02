Fuerzas vivas se reportan listas para la edición de oro

San Pedro Sula.

El equipo de Grupo OPSA continúa avanzando a paso firme de cara a la edición de oro de la Maratón La Prensa, que se celebrará el próximo 14 de junio y reunirá a miles de atletas nacionales e internacionales en las calles de San Pedro Sula. Como parte de los preparativos, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre las instituciones encargadas de velar por la seguridad, el orden y la atención de los participantes durante el evento. En el encuentro estuvieron presentes representantes del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Policía Municipal, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Cruz Roja Hondureña, Sistema Nacional de Emergencias 911 y el equipo de Grupo OPSA.

La reunión permitió afinar aspectos relacionados con cierres de calles, control vehicular, asistencia médica, rutas de evacuación y protocolos de emergencia, con el objetivo de garantizar una experiencia segura para todos los corredores y espectadores. La maratón iniciará a las 5:00 a. m., y desde las 2:00 de la madrugada, las Fuerzas Vivas estarán en su respectivo punto asignado. La Policía Nacional, Municipal y de Viabilidad y Transporte serán los encargados del cierre del circuito, el desvío de vehículos hacia calles alternas y la seguridad de todas las personas que se hagan presentes ese sábado 14 de junio.

Una muestra del nivel de organización y respaldo que rodea a la competencia fue el exitoso desarrollo del segundo Bootcamp de preparación, realizado el pasado 23 de mayo, actividad que reunió a decenasagrrgar de participantes y sirvió para fortalecer la preparación física y logística rumbo a la gran carrera.

El inspector Vaca destacó el trabajo conjunto que se está realizando para asegurar el éxito del evento. “Las expectativas para este año son las mejores, ya estamos supervisando todas las calles que vamos a cerrar, salvaguardar la vida humana de todos los corredores y que se sientan seguros en este magno evento”, expresó.

Por su parte, el inspector Diego Rivera, jefe de la Sección de Ordenamiento Vial de la Municipalidad de San Pedro Sula, resaltó el compromiso permanente de la comuna con la competencia. “Esperamos que, como en años anteriores, de acuerdo a la planificación todo salga bien el día de la Maratón. La municipalidad siempre está anuente apoyando este evento en la ciudad”, manifestó.

Rivera también subrayó la experiencia acumulada por las instituciones involucradas en la organización. “Lo bueno de esto es que ya tenemos experiencia y vamos a hacerlo con el mejor de los deseos para que todo sea un éxito el día de la Maratón”, agregó. "El cuerpo de Bomberos se reporta listo para esta nueva Maratón y ya estamos en toda la planificación de lo que nos compete a nosotros y poder birnar todo el apoyo a los corredores", Teniente Chacón.