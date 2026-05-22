Amado García: “La Maratón La Prensa me dio una de las historias más bonitas de mi vida”

Guatemala.

Hay recuerdos que el tiempo nunca logra borrar. Para Amado García, uno de ellos sigue corriendo cada vez que escucha el nombre de San Pedro Sula. El histórico atleta guatemalteco, máximo ganador de la Maratón La Prensa con cinco títulos conquistados en 2002, 2003, 2005, 2006 y 2010, todavía recuerda con emoción aquellas tardes de calor intenso, las calles llenas de gente y la sensación de cruzar la meta mientras el público lo ovacionaba como uno de los grandes ídolos del atletismo centroamericano.

Hoy, mientras la competencia se prepara para celebrar su edición número 50, el hombre que escribió una de las páginas más importantes de la carrera revive con nostalgia una etapa que marcó su vida para siempre. “A veces cierro los ojos y todavía me veo corriendo en San Pedro Sula. Recuerdo el calor, la gente apoyando y esa emoción de sentir que uno estaba haciendo algo importante, la Maratón La Prensa me dio una de las historias más bonitas de mi vida””, expresó con sinceridad.

La historia entre Amado García y Honduras comenzó en 1997, cuando llegó por primera vez al país para disputar los Juegos Centroamericanos. En aquel entonces apenas era un joven corredor guatemalteco que soñaba con abrirse camino en el atletismo internacional.

“Era uno de mis primeros viajes en avión y para mí todo aquello era impresionante. Yo solo quería competir, conocer y aprovechar la oportunidad porque venía de una realidad muy distinta”, recordó.

Aquella participación terminó convirtiéndose en el inicio de una relación especial con San Pedro Sula. Tras ganar una medalla de plata en los 10 mil metros planos, Amado comenzó a ser tomado en cuenta para otros eventos internacionales y poco después recibió la invitación para correr la Media Maratón La Prensa. Sin imaginarlo, aquella competencia terminaría convirtiéndose en uno de los escenarios más importantes de toda su carrera. “La Maratón de La Prensa me abrió muchas puertas. Siempre me trataron muy bien y yo sentía el cariño de la gente. Cada vez que regresaba a Honduras me sentía feliz”, comentó.

Pero el momento más inolvidable llegó en 2006.

Ese año, Amado García firmó una actuación histórica al detener el cronómetro en 1 hora, 3 minutos y 53 segundos, estableciendo así el récord más rápido de la Maratón La Prensa, una marca que sigue sin ser superada casi 20 años después. “Recuerdo perfectamente esa carrera. Desde la segunda vuelta me sentía muy fuerte y cuando llegué a la recta final simplemente me solté porque sabía que tenía piernas para cerrar duro”, contó. El corredor guatemalteco asegura que aquella tarde todo parecía alinearse a su favor. Venía atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, tenía apoyo económico, patrocinadores y la confianza suficiente para competir al máximo nivel.

“En esa época me sentía bien física y mentalmente. Los patrocinadores me apoyaban, la federación estaba pendiente y uno solo pensaba en responder dentro de la carrera”, explicó.

A pesar de haberse convertido en una figura histórica de la competencia, Amado insiste en que nunca perdió la humildad y que siempre trató de vivir el atletismo con sencillez. “Nunca me sentí un súper atleta. Yo solo hacía lo que podía y trataba de aprovechar las oportunidades que Dios me daba”, afirmó. Con nostalgia, también recordó que de todos los trofeos que ganó en Honduras únicamente conserva uno. Los demás se perdieron con el paso de los años, aunque asegura que el verdadero valor siempre estuvo en las experiencias vividas. “Ese trofeo que me quedó está guardado en un lugar especial porque me recuerda una de las épocas más bonitas de mi vida”, confesó. Actualmente, a sus casi 49 años, Amado García continúa ligado al atletismo. Aunque ya no compite al mismo nivel, sigue entrenando diariamente y ahora dedica gran parte de su tiempo a formar nuevas generaciones de corredores. “Tengo más de 450 personas entrenando conmigo y eso me mantiene activo y motivado. Ahora mi alegría es ver mejorar a otros atletas”, explicó. Sin embargo, admite que todavía siente temor del día en que ya no pueda correr.