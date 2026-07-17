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Fallece Ángela Paz Chávez, la reconocida “Abuelita Lita” en Santa Bárbara

La querida “Abuelita Lita” conquistó a miles de hondureños con sus platillos en Santa Bárbara; partió a los 87 años dejando un profundo vacío en sus familiares y amigos

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 15:46 -
  • Aneth Flores
Fallece Ángela Paz Chávez, la reconocida “Abuelita Lita” en Santa Bárbara

Muere a los 87 años Ángela Paz Chávez, la famosa “Abuelita Lita” que mantuvo viva la cocina hondureña.

 Foto: redes sociales
Santa Bárbara, Honduras.

Ángela Paz Chávez, conocida con mucho cariño como “Doña Lita” o “La Abuelita Lita”, falleció este viernes a los 87 años de edad en la ciudad de Santa Bárbara, dejando un legado de amor, servicio y tradición culinaria que quedará en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.

Doña Ángela fue madre de 12 hijos, abuela de 30 nietos y bisabuela de 10 bisnietos, quienes siempre la recordarán por sus sabores, consejos y cariño.

Doña Lita con sus hijos y nietos en el mural que adorna su linda vivienda en Santa Barbara.

Doña Lita con sus hijos y nietos en el mural que adorna su linda vivienda en Santa Barbara.

 (Foto: cortesía de sus familiares)

La noticia de su fallecimiento fue compartida por la Dirección Departamental de Educación de Santa Bárbara, institución que expresó sus condolencias a la directora departamental de Educación, Sonia Yamileth Reyes Paz, hija de doña Ángela.

“Doña Ángela Paz Chávez será recordada como una mujer ejemplar, de profunda calidad humana, espíritu solidario, alegría permanente y vocación de servicio al prójimo”, señaló la institución en un mensaje de pesar.

La matriarca, originaria del municipio de Arada, Santa Bárbara, dedicó gran parte de su vida a la cocina, una pasión que convirtió en una forma de servir y unir a las personas.

Santa Bárbara despide a “Abuelita Lita”, la querida cocinera que dejó un legado de sabor y amor a sus 87 años.

Santa Bárbara despide a “Abuelita Lita”, la querida cocinera que dejó un legado de sabor y amor a sus 87 años.

 (Foto: redes sociales)

Waldina Paz, otra de las hijas de doña Lita, confirmó a LA PRENSA que su madre falleció este viernes a las 7:15 a. m. por causas naturales.

Abuelita hondureña enamora en Facebook con deliciosas recetas

Aunque nunca imaginó convertirse en una figura reconocida en redes sociales, doña Lita llegó al corazón de cientos de hondureños a través de su página de Facebook “La Abuelita Lita”, donde compartía sus recetas tradicionales.

El proyecto nació como una manera de mantener viva su pasión por la cocina y acercarse a quienes extrañaban sus platillos. En poco tiempo, su contenido logró conquistar muchos, quienes disfrutaban de recetas como sopa de gallina india, fritas de guineo y enchiladas, entre otros sabores típicos de Honduras.

Doña Lita relató en su página que durante años su cocina fue un punto de encuentro para familiares, amigos y visitantes de Arada, donde preparaba alimentos para quienes llegaban a su bello pueblo. Con el paso del tiempo, aquella cocina quedó más silenciosa, pero su fogón nunca dejó de representar amor y recuerdos.

Doña Ángela falleció este viernes a las 7:15 a. m. por <b>causas naturales</b>.

Doña Ángela falleció este viernes a las 7:15 a. m. por causas naturales.

 (Foto: cortesía de sus familiares)

Con su partida, Santa Bárbara despide a una mujer que convirtió una cocina sencilla en un espacio lleno de historias, sabores y amor. Doña Lita será recordada no solo por sus recetas, sino por la alegría con la que representó las tradiciones hondureñas y el valor de la familia.

Tras la noticia, decenas de amigos y conocidos han expresado sus condolencias en redes sociales y enviado sus buenos deseos a los familiares.

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Redacción web
Aneth Flores

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