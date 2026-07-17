Fallece Ángela Paz Chávez, la reconocida “Abuelita Lita” en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.

Ángela Paz Chávez, conocida con mucho cariño como “Doña Lita” o “La Abuelita Lita”, falleció este viernes a los 87 años de edad en la ciudad de Santa Bárbara, dejando un legado de amor, servicio y tradición culinaria que quedará en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerla. Doña Ángela fue madre de 12 hijos, abuela de 30 nietos y bisabuela de 10 bisnietos, quienes siempre la recordarán por sus sabores, consejos y cariño.

La noticia de su fallecimiento fue compartida por la Dirección Departamental de Educación de Santa Bárbara, institución que expresó sus condolencias a la directora departamental de Educación, Sonia Yamileth Reyes Paz, hija de doña Ángela. “Doña Ángela Paz Chávez será recordada como una mujer ejemplar, de profunda calidad humana, espíritu solidario, alegría permanente y vocación de servicio al prójimo”, señaló la institución en un mensaje de pesar.

La matriarca, originaria del municipio de Arada, Santa Bárbara, dedicó gran parte de su vida a la cocina, una pasión que convirtió en una forma de servir y unir a las personas.

Waldina Paz, otra de las hijas de doña Lita, confirmó a LA PRENSA que su madre falleció este viernes a las 7:15 a. m. por causas naturales.

Aunque nunca imaginó convertirse en una figura reconocida en redes sociales, doña Lita llegó al corazón de cientos de hondureños a través de su página de Facebook “La Abuelita Lita”, donde compartía sus recetas tradicionales. El proyecto nació como una manera de mantener viva su pasión por la cocina y acercarse a quienes extrañaban sus platillos. En poco tiempo, su contenido logró conquistar muchos, quienes disfrutaban de recetas como sopa de gallina india, fritas de guineo y enchiladas, entre otros sabores típicos de Honduras.

Doña Lita relató en su página que durante años su cocina fue un punto de encuentro para familiares, amigos y visitantes de Arada, donde preparaba alimentos para quienes llegaban a su bello pueblo. Con el paso del tiempo, aquella cocina quedó más silenciosa, pero su fogón nunca dejó de representar amor y recuerdos.