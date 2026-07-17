Xavi Hernández se rinde de elogios a Yamal previo a la final: "Es un genio"

Estados Unidos.

El exjugador y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández elogió a Lamine Yamal, quien estuvo a sus órdenes en el conjunto culé, al que definió como "el futbolista diferencial que tiene España" y "una bendición", en una entrevista con RNE antes de la final del Mundial." Nosotros lo vimos con 15 años. Era una época en que a nivel económico estábamos sufriendo en el club. Hay que apostar por la gente de casa. A Lamine le vimos que era diferente con 15 años. A partir de ahí lo subimos al primer equipo. Cuando lo vi preparado, que era desde el primer día, lo pusimos a jugar. Lo entiende todo, toma la decisión siempre correcta. Es el futbolista diferencial que tiene España. Es una bendición. Lo tiene todo para ser el mejor jugador del mundo del fútbol", expresó.

Incidió en los elogios hacia Yamal y el resto de sus compañeros del Barcelona: "Es un genio, igual en la historia de España no ha habido un jugador tan diferencial. Y fíjate cómo está jugando Cubarsí también. Me da pena por Fermín, pero está Pedri. Hay una generación en el Barça, y trasladada a la Selección, para 10 o 15 años, de la cual estoy muy orgulloso, porque los vimos crecer en nuestra etapa como 'staff' en el Barça".

El exjugador, campeón del mundo con España en 2010, analizó la clasificación de la selección española a la final al vencer a Francia por 2-0. "Creo que es el mejor partido de España en este Mundial. Fue una oda al fútbol. Hace años que no veía un equipo tan sólido, tan bueno en ataque y en defensa. Y además contra Francia, que era la más fuerte en ese momento", recordó. Ese resultado le da esperanzas de reeditar el éxito de Sudáfrica. "Es el momento. Es el entrenador. Son los jugadores. Es la generación. Han hecho un equipo en mayúsculas en todos los niveles. No hay muchos egos. Se parece mucho a la España nuestra de 2010. Estoy positivo para que eso se dé", anunció. También comentó la relación que le une con Lionel Messi, capitán de Argentina y rival de España en la final: "Lo considero un amigo antes que nada, tengo muy buena relación personal. Y después ya no tengo palabras para definirlo. Le digo: 'Es que ya no sé qué decirte'. Nos quedamos sin palabras ante una persona que tiene esa humildad para seguir compitiendo, es una bestia competitiva. Y ha sabido hacer muy bien el rol de líder espiritual en su equipo".Por otro lado, anunció que le gustaría ponerse al frente de una selección como entrenador.