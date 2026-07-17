FIFA lo confirma: ¿Cuánto durará el descanso de la final del Mundial 2026?

Estados Unidos

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo definirá al nuevo campeón del mundo. El partido que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey también marcará un momento histórico para la FIFA, que por primera vez incorporará un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, una apuesta con la que busca convertir el evento deportivo más importante del planeta en una experiencia de entretenimiento sin precedentes. Después de varios días de especulaciones sobre cuánto se extendería el descanso del encuentro, la FIFA confirmó que el show de medio tiempo tendrá una duración de 17 minutos. Será la primera ocasión en la historia de una Copa del Mundo en la que el entretiempo se amplíe para dar paso a una producción musical de esta magnitud, siguiendo un formato similar al que durante años ha caracterizado a la final de la NFL.

La organización del espectáculo estará a cargo de Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, compañías responsables de algunos de los eventos musicales más importantes del mundo. Además, la FIFA confió la dirección artística a Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien trabajó en el concepto creativo y en la selección del elenco que protagonizará la histórica presentación. Para esta primera edición del show de medio tiempo, la FIFA reunió a un grupo de artistas de talla internacional. Shakira volverá a formar parte de un gran evento mundialista, esta vez acompañada por Madonna, Justin Bieber, la banda surcoreana BTS y el cantante nigeriano Burna Boy. También participará el reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, quien encabezará un segmento sinfónico especial, mientras que Coldplay se presentará junto al coro infantil PS22 Chorus en uno de los momentos centrales del espectáculo.

La producción también incluirá la participación de los Ghetto Kids, el cantante Emmanuel Kelly y los emblemáticos personajes de Sesame Street y The Muppets, quienes aparecerán en un segmento dedicado a promover la educación y la inclusión, dos de las principales iniciativas impulsadas por Global Citizen en alianza con la FIFA. Sin embargo, la fiesta comenzará mucho antes del pitazo inicial. La ceremonia previa a la final arrancará aproximadamente 90 minutos antes del partido y contará con las actuaciones de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger. Además, Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos, mientras que el actor Tom Cruise y el creador de contenido IShowSpeed también formarán parte de la ceremonia con participaciones especiales.

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