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Mundial 2026: FIFA confirma el árbitro de la final España vs Argentina

La FIFA anunció la terna arbitral que dirigirá este domingo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 19:40 -
  • Agencia EFE
Mundial 2026: FIFA confirma el árbitro de la final España vs Argentina

España y Argentina pelearán por el título del Mundial 2026.
Nueva York, Estados Unidos.

El árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el próximo domingo, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey.

Será el cuarto partido que arbitre el colegiado esloveno en esta Copa del Mundo tras dirigir el Brasil-Marruecos y el Jordania-Argelia, en la fase de grupos, y el México-Ecuador, de los dieciseisavos de final, en el que expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca cuando se dirigía a un contrario, en aplicación de la popularmente llamada 'ley Vinicius-Prestianni'.

Vincic, de 46 años, e internacional desde 2010 dirigió dos partidos en el pasado Mundial de Catar; la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudita (1-2), en la primera jornada, y el Gales-Irán, también de la fase de grupos.

España está invicta en cinco partidos con él. Fue el árbitro en la victoria por 2-1 de la selección española sobre Francia, en la Eurocopa 2024, y en la final de la Champions League de ese año, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund por 2-0.

Vincic tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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