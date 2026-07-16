Mundial 2026: FIFA confirma el árbitro de la final España vs Argentina

Nueva York, Estados Unidos.

El árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el próximo domingo, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey.

Será el cuarto partido que arbitre el colegiado esloveno en esta Copa del Mundo tras dirigir el Brasil-Marruecos y el Jordania-Argelia, en la fase de grupos, y el México-Ecuador, de los dieciseisavos de final, en el que expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca cuando se dirigía a un contrario, en aplicación de la popularmente llamada 'ley Vinicius-Prestianni'.

Vincic, de 46 años, e internacional desde 2010 dirigió dos partidos en el pasado Mundial de Catar; la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudita (1-2), en la primera jornada, y el Gales-Irán, también de la fase de grupos.