Capturan a madre y padrastro acusados de vender a su hija desde los ocho en Olancho

Una madre y su compañero de hogar fueron capturados este miércoles en Juticalpa, Olancho, por su presunta participación en una red de explotación sexual comercial contra una menor de 12 años, quien, según las investigaciones, habría sido víctima de estos hechos desde que tenía ocho años.
La operación fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través del Departamento de Delitos Especiales (DDE), en coordinación con la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-15), en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada.
De acuerdo con las pesquisas, los detenidos, un hombre de 48 años y una mujer de 52, presuntamente ofrecían a la niña a diferentes hombres a cambio de pagos semanales que oscilaban entre 2,000 y 3,000 lempiras.
Las autoridades indicaron que la menor era trasladada, presuntamente, hacia los departamentos de Choluteca y La Paz, donde continuaba siendo sometida a explotación sexual. Estos elementos forman parte de la investigación que desarrolla la DPI.
Asimismo, el padrastro de la víctima es señalado de presuntamente cometer abusos sexuales en perjuicio de la menor y de obligarla a desempeñarse como empleada doméstica, apropiándose, según las investigaciones, del dinero que ella obtenía por ese trabajo.
Por estos hechos, la pareja enfrentará cargos por los delitos de trata de personas, explotación sexual comercial agravada y servidumbre forzada, conforme al proceso judicial que iniciarán las autoridades competentes.
Durante el allanamiento, los agentes también rescataron a un niño de ocho años que permanecía en la vivienda y que, según la Policía, se encontraba en una situación de riesgo.
Tanto la menor de 12 años como el niño fueron puestos bajo la protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), institución que brindará atención integral y garantizará la restitución de sus derechos mientras avanzan las investigaciones.
La Policía Nacional informó que el caso fue documentado por el Departamento de Delitos Especiales de la DPI, cuyas diligencias permitieron reunir los indicios que sustentaron la orden de captura contra los dos sospechosos.
Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan para determinar si existen otras personas involucradas en los hechos denunciados y establecer el alcance de la presunta red de explotación, mientras los imputados serán presentados ante los tribunales para responder por las acusaciones formuladas en su contra.