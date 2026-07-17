Sismo de magnitud 5.7 sacude Honduras y provoca evacuaciones en edificios de SPS

Cortés, Honduras.

Un sismo de magnitud aproximada de 5.7 generó alarma este viernes entre habitantes de Honduras, especialmente en la zona norte del país, donde decenas de personas salieron de edificios tras percibir el movimiento telúrico.

De acuerdo con reportes preliminares, el temblor tuvo como referencia un epicentro ubicado a unos 100 kilómetros de Tapachula, Chiapas, México, y fue percibido además en países como Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

En San Pedro Sula, Cortés, el sismo provocó momentos de tensión debido a que empleados y visitantes de distintos edificios fueron evacuados como medida preventiva. Videos y fotografías difundidas en redes sociales mostraron a decenas de personas reunidas en exteriores mientras esperaban indicaciones de seguridad.