Sismo de magnitud 5.7 sacude Honduras y provoca evacuaciones en edificios de SPS

Un sismo de magnitud aproximada de 5.7 generó alarma este viernes entre habitantes de Honduras, especialmente en la zona norte del país, donde decenas de personas salieron de edificios tras percibir el movimiento telúrico.
De acuerdo con reportes preliminares, el temblor tuvo como referencia un epicentro ubicado a unos 100 kilómetros de Tapachula, Chiapas, México, y fue percibido además en países como Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.
En San Pedro Sula, Cortés, el sismo provocó momentos de tensión debido a que empleados y visitantes de distintos edificios fueron evacuados como medida preventiva. Videos y fotografías difundidas en redes sociales mostraron a decenas de personas reunidas en exteriores mientras esperaban indicaciones de seguridad.
El movimiento tomó por sorpresa a ciudadanos que se encontraban en sus centros de trabajo, centros comerciales y otros establecimientos, quienes decidieron abandonar las estructuras ante el temor de posibles réplicas.
Hasta el momento, no se han reportado oficialmente personas heridas ni daños estructurales derivados del sismo; sin embargo, se esperan las notificaciones de las autoridades hondureñas.
🚨#Sismo magnitud 7.4 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 17, 2026
A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de #ProtecciónCivil y los integrantes del Comité Nacional de Emergencias (#CNE), para realizar una evaluación preliminar de la... https://t.co/y2AzKBjREn
Especialistas recomiendan a la población mantener la calma durante estos eventos, evitar correr o utilizar ascensores durante un temblor y ubicarse en lugares seguros alejados de objetos que puedan caer.