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Sismo de magnitud 5.7 sacude Honduras y provoca evacuaciones en edificios de SPS

Un sismo de magnitud aproximada de 5.7 fue percibido este viernes en Honduras y otros países de la región, según la notificación de alerta de Google

Sismo de magnitud 5.7 sacude Honduras y provoca evacuaciones en edificios de SPS

Sismo sacude Honduras y causa evacuaciones en edificios del norte del país.

 Foto: Google
Cortés, Honduras.

Un sismo de magnitud aproximada de 5.7 generó alarma este viernes entre habitantes de Honduras, especialmente en la zona norte del país, donde decenas de personas salieron de edificios tras percibir el movimiento telúrico.

De acuerdo con reportes preliminares, el temblor tuvo como referencia un epicentro ubicado a unos 100 kilómetros de Tapachula, Chiapas, México, y fue percibido además en países como Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

En San Pedro Sula, Cortés, el sismo provocó momentos de tensión debido a que empleados y visitantes de distintos edificios fueron evacuados como medida preventiva. Videos y fotografías difundidas en redes sociales mostraron a decenas de personas reunidas en exteriores mientras esperaban indicaciones de seguridad.

Notificación de la alerta de Google.

Notificación de la alerta de Google.

El movimiento tomó por sorpresa a ciudadanos que se encontraban en sus centros de trabajo, centros comerciales y otros establecimientos, quienes decidieron abandonar las estructuras ante el temor de posibles réplicas.

Hasta el momento, no se han reportado oficialmente personas heridas ni daños estructurales derivados del sismo; sin embargo, se esperan las notificaciones de las autoridades hondureñas.

Especialistas recomiendan a la población mantener la calma durante estos eventos, evitar correr o utilizar ascensores durante un temblor y ubicarse en lugares seguros alejados de objetos que puedan caer.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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