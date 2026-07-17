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Hackean cuenta en X de la expresidenta Xiomara Castro

Modificaciones no autorizadas aparecieron en el perfil de la exmandatario. La cuenta de Castro tiene 441 mil seguidores en esa red social

Hackean cuenta en X de la expresidenta Xiomara Castro

La expresidenta hondureña Xiomara Castro (período 2022-2026) en una fotografía de archivo.

Tegucigalpa.

La cuenta de la expresidenta Xiomara Castro en la red social X registró este viernes una serie de modificaciones inusuales en su perfil y en las publicaciones difundidas, situación que ha llevado a usuarios de la plataforma a señalar un posible acceso no autorizado.

Entre los cambios observados figura la alteración de la biografía de la cuenta, que dejó de mostrar la descripción con la que habitualmente se identificaba a la exmandataria.

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En su lugar aparecieron referencias relacionadas con un videojuego, un emoji de la bandera de Israel y un enlace a un sitio web para adultos.

Asimismo, desde el perfil se compartió un video del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contenido que no coincide con las publicaciones que normalmente se realizan desde esa cuenta.

Hasta el momento, Xiomara Castro y su equipo no han emitido un pronunciamiento para confirmar si la cuenta fue vulnerada o informar sobre las acciones emprendidas para recuperar su control.

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Mientras tanto, usuarios de la plataforma continúan señalando la posibilidad de un hackeo y recomiendan no interactuar con las publicaciones recientes hasta que la situación sea aclarada oficialmente.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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