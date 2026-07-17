Hackean cuenta en X de la expresidenta Xiomara Castro

Tegucigalpa.

La cuenta de la expresidenta Xiomara Castro en la red social X registró este viernes una serie de modificaciones inusuales en su perfil y en las publicaciones difundidas, situación que ha llevado a usuarios de la plataforma a señalar un posible acceso no autorizado. Entre los cambios observados figura la alteración de la biografía de la cuenta, que dejó de mostrar la descripción con la que habitualmente se identificaba a la exmandataria.

En su lugar aparecieron referencias relacionadas con un videojuego, un emoji de la bandera de Israel y un enlace a un sitio web para adultos. Asimismo, desde el perfil se compartió un video del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contenido que no coincide con las publicaciones que normalmente se realizan desde esa cuenta. Hasta el momento, Xiomara Castro y su equipo no han emitido un pronunciamiento para confirmar si la cuenta fue vulnerada o informar sobre las acciones emprendidas para recuperar su control.