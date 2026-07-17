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Clima en Honduras este viernes: zonas con lluvia y polvo del Sahara

El pronóstico del clima este viernes, 17 de julio, en zonas de Honduras. Hay departamentos en alerta

Clima en Honduras este viernes: zonas con lluvia y polvo del Sahara

Panorámica de una zona financiera y hotelera de Tegucigalpa, capital del país, durante un día nublado.

Fotografía: Estalin Irías / LA PRENSA
San Pedro Sula.

Las condiciones secas continuarán predominando este viernes en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El pronosticador de turno, Jairo García, explicó que el ingreso de humedad transportada por los vientos del noreste y este desde el mar Caribe favorecerá la ocurrencia de lluvias y chubascos de carácter débil y disperso en sectores del norte y nororiente del país.

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Asimismo, no se descartan precipitaciones aisladas en algunas zonas del noroccidente.

La institución también informó que persistirá la presencia de polvo del desierto del Sahara sobre Honduras, con concentraciones estimadas entre 60 y 80 microgramos por metro cúbico. Estas condiciones podrían afectar la calidad del aire, principalmente en personas que padecen enfermedades respiratorias.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de 39 grados centígrados en la región sur, mientras que el Distrito Central alcanzará los 28 grados.

Para la zona norte se pronostica una máxima de 33 grados; en las regiones oriental y occidental se prevén hasta 32 grados; la región central registrará 31 grados y la insular una temperatura máxima de 31 grados. Las mínimas oscilarán entre los 15 grados en el occidente y los 28 grados en la región sur e insular.

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Copeco añadió que el país se encuentra bajo la fase de luna nueva y que el oleaje permanecerá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, por lo que las condiciones marítimas se mantienen dentro de los parámetros normales para la navegación.

Finalmente, la institución indicó que el sol salió a las 5:29 de la mañana y se ocultará a las 6:21 de la tarde.

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Redacción La Prensa
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