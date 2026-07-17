Aumentos al precio de los combustibles en Honduras a partir del lunes, 20 de julio

San Pedro Sula.

Leves rebajas y aumentos se verán reflejados en el nuevo esquema de precios de los derivados del petróleo en Honduras, a partir del lunes 20 de julio de 2026. Así lo informó este viernes la Secretaría de Energía (SEN).

Precios en Tegucigalpa

En Tegucigalpa, la nueva estructura de precios refleja una tendencia generalizada al alza en la mayoría de los combustibles, con excepción del gas. La gasolina súper (superior) sube L 0.69, fijando su nuevo precio en L 131.84, mientras que la gasolina regular experimenta un incremento de L 0.33 para situarse en L 122.03 (esta última beneficiada por un apoyo económico temporal). El kerosene presenta el mayor aumento de la capital al subir L 1.29, alcanzando un costo de L 103.66, seguido por el diésel, que sube L 1.06 para un nuevo precio de L 120.59. Por su parte, el GLP doméstico mantiene congelado su valor en L 249.62, y el GLP vehicular es el único que registra una rebaja de L 0.35, quedando en L 47.61.

Precios en San Pedro Sula