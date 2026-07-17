Aumentos al precio de los combustibles en Honduras a partir del lunes, 20 de julio

Leves rebajas y aumentos se verán reflejados en el nuevo esquema de precios de los derivados del petróleo en Honduras, a partir del lunes 20 de julio de 2026.
Así lo informó este viernes la Secretaría de Energía (SEN).
Precios en Tegucigalpa
En Tegucigalpa, la nueva estructura de precios refleja una tendencia generalizada al alza en la mayoría de los combustibles, con excepción del gas.
La gasolina súper (superior) sube L 0.69, fijando su nuevo precio en L 131.84, mientras que la gasolina regular experimenta un incremento de L 0.33 para situarse en L 122.03 (esta última beneficiada por un apoyo económico temporal).
El kerosene presenta el mayor aumento de la capital al subir L 1.29, alcanzando un costo de L 103.66, seguido por el diésel, que sube L 1.06 para un nuevo precio de L 120.59. Por su parte, el GLP doméstico mantiene congelado su valor en L 249.62, y el GLP vehicular es el único que registra una rebaja de L 0.35, quedando en L 47.61.
Precios en San Pedro Sula
Para la ciudad de San Pedro Sula, el comportamiento de los precios es muy similar, aunque con costos ligeramente más bajos debido al flete.
La gasolina súper aumenta L 0.78, lo que eleva su precio a L 128.66, mientras que la regular sube L 0.38 para establecerse en L 118.81. El incremento más fuerte también se da en el kerosene, que sube L 1.37 para un nuevo precio de L 100.46, y en el diésel, cuyo aumento es de L 1.11, dejando el costo por galón en L 117.34.
En cuanto a los gases, el GLP doméstico se mantiene sin variaciones en L 228.47 gracias al subsidio estatal, y el GLP vehicular obtiene una rebaja de L 0.35, situando su nuevo precio en L 44.08.
Al consolidar el impacto de los ajustes, se observa que las mayores alzas a nivel nacional se concentran en el kerosene (con aumentos de L 1.29 en la capital y L 1.37 en la zona norte) y en el diésel (con subidas de L 1.06 y L 1.11 respectivamente).
En contraste, el único alivio para los consumidores se encuentra en el GLP vehicular, que reporta una rebaja idéntica de L 0.35 en ambas ciudades. El GLP doméstico no sufre ninguna modificación de precio en ninguna de las dos localidades, permaneciendo blindado por las medidas de apoyo económico temporal de la Secretaría de Energía junto con la gasolina regular y el diésel.