Congreso retomará reformas a la Enee en sesión de hoy

Tegucigalpa.

El Congreso Nacional retomará este martes 21 de julio sus actividades legislativas, luego de concluir el segundo receso correspondiente al presente año. El anuncio fue realizado por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, quien no adelantó cuáles serán los asuntos que integrarán la agenda de las primeras sesiones.

Entre los temas que permanecen pendientes figura la discusión y aprobación en tercer debate de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), una iniciativa que continúa generando diferencias entre las principales fuerzas políticas del país. El presidente de la República, Nasry Asfura, ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de que el Congreso apruebe dichas modificaciones, al considerar que son fundamentales para avanzar en el proceso de saneamiento financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). El mandatario ha manifestado que el Estado no debe seguir destinando recursos públicos para cubrir las operaciones de la empresa eléctrica, argumentando que esos fondos podrían orientarse a fortalecer áreas como salud y educación.