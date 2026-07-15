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¿A cuánto ascienden las pérdidas acumuladas de Hondutel en 2026?

Hondutel acumuló pérdidas por 95.1 millones de lempiras al cierre de junio de 2026, debido a que sus gastos de operación, administración y financieros continúan superando los ingresos generados por sus servicios

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 16:54 -
  • Esther Escoto
¿A cuánto ascienden las pérdidas acumuladas de Hondutel en 2026?

Hondutel gasta más de lo que percibe.

 Foto: Archivo La Prensa
Tegucigalpa, Honduras.-

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) acumuló pérdidas por 95.1 millones de lempiras al cierre de junio de 2026, resultado de un nivel de gastos que continúa superando los ingresos generados por la prestación de sus servicios.

Los estados financieros de la estatal muestran que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 obtuvo ingresos por operaciones de L326,499,573.28. Sin embargo, parte de esos recursos se destinaron a cubrir los costos de los servicios prestados, que ascendieron a L87,573,966.07 e incluyen telefonía fija, telefonía inalámbrica, servicios móviles e internet por fibra óptica.

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Tras descontar esos costos, Hondutel registró un margen bruto de L238,925,607.21, recursos que posteriormente fueron utilizados para atender gastos administrativos, de operación, financieros y otros conceptos no operacionales.

De acuerdo con la información financiera, esos gastos totalizaron L338,452,535.68 durante el primer semestre del año. En conjunto, la empresa reportó ingresos totales por L342.3 millones frente a egresos de L437.3 millones, lo que derivó en una pérdida acumulada de L95.1 millones al finalizar junio.

Las cifras reflejan que la empresa no logró generar ingresos suficientes para cubrir sus costos y gastos de funcionamiento, por lo que registró un déficit de 95.1 millones de lempiras en el periodo analizado.

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Pese a ello, el resultado representa una mejora respecto al mismo periodo de 2025. A junio del año pasado, Hondutel reportaba pérdidas por L119.6 millones, una cifra superior a la registrada en el primer semestre de 2026.

Al cierre de todo 2025, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones acumuló pérdidas por L160.5 millones. En contraste, durante 2024 reportó utilidades por L298.4 millones, desempeño que estuvo respaldado por transferencias de L541.2 millones provenientes de la Secretaría de Finanzas.

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Redacción web
Esther Escoto

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