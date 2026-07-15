Scaloni tras clasificar a otra final del Mundial: "Somos únicos, y no es arrogancia"

Estados Unidos.

La emoción y el llanto invadió este miércoles al seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, quien ante una nueva y vigorosa remontada en el Mundial, esta ante Inglaterra para volver por segundo Mundial seguido a un final.

El entrenador argentino expresó: "Somos únicos, y no es arrogancia". Al pie del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el entrenador que condujo a Argentina a la conquista del Mundial jugado hace cuatro años en Qatar y dentro de cuatro días a que juegue contra España por el nuevo título, se declaró "sin palabras" ante la nueva exhibición.

"Este grupo no deja de sorprenderme", manifestó con voz entrecortada al aludir a la remontada que en los últimas siete minutos lograron con sus goles Enzo Fernández y Lautaro Martínez.