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Scaloni tras clasificar a otra final del Mundial: "Somos únicos, y no es arrogancia"

El entrenador de la Albiceleste se emocionó tras clasificar nuevamente a una final de una Copa del Mundo.

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 15:59 -
  • Agencia EFE
Scaloni tras clasificar a otra final del Mundial: Somos únicos, y no es arrogancia

Lionel Scaloni durante la semifinal de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026.

 Foto EFE
Estados Unidos.

La emoción y el llanto invadió este miércoles al seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, quien ante una nueva y vigorosa remontada en el Mundial, esta ante Inglaterra para volver por segundo Mundial seguido a un final.

El entrenador argentino expresó: "Somos únicos, y no es arrogancia". Al pie del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el entrenador que condujo a Argentina a la conquista del Mundial jugado hace cuatro años en Qatar y dentro de cuatro días a que juegue contra España por el nuevo título, se declaró "sin palabras" ante la nueva exhibición.

"Este grupo no deja de sorprenderme", manifestó con voz entrecortada al aludir a la remontada que en los últimas siete minutos lograron con sus goles Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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"Lo que demuestran estos jugadores es increíble. Después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran en la cancha", expresó. Hizo un homenaje a la tradición y el valor de la Albiceleste.

"La camiseta lo amerita: Dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado una vez más que lo sienten como nadie".

También elogió el apoyo de los hinchas argentinos. "Esta gente nos llevó a ganar el partido. Estamos agradecidos a la gente que nos acompañó".

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