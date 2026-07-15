España vs Argentina, final del Mundial 2026: día y hora del Yamal vs Messi

Estados Unidos.

¡Ya está todo listo! El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá entró a su etapa final y este miércoles 15 de julio se conoció al segundo finalista para la fiesta grande que se disputará el próximo domingo.

El primero en sellar su pase fue España. 'La Roja' dominó y doblegó a Francia en la semifinal y espero al turno del Inglaterra vs Argentina para conocer a su siguiente rival y definir el título del campeón del mundo.

Y fue Argentina quien ocupó la segunda plaza. Los actuales campeones firmaron otra épica remontada, ahora ante los ingleses: Enzo Fernández y Lautaro Martínez le dieron la vuelta al marcador para avanzar al último desafío.