Inglaterra vs Argentina, EN VIVO, semifinal Mundial 2026, Messi vs Bellingham: Hora y transmisión

Atlanta, Estados Unidos.

El duelo promete paralizar al planeta, ya que reúne a dos potencias del fútbol mundial con cuentas pendientes y con el objetivo de seguir soñando con levantar la Copa del Mundo.

Argentina e Inglaterra volverán a escribir un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas y recordadas en la historia de los Mundiales. El majestuoso Mercedes-Benz Stadium, denominado oficialmente Estadio de Atlanta, ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia, será el escenario donde ambas selecciones se enfrentarán por un boleto a la gran final del Mundial 2026.

Todas las miradas estarán puestas sobre Lionel Messi, el capitán, líder y máximo goleador de la Albiceleste en este torneo, quien buscará conducir nuevamente a Argentina hacia una final mundialista. El astro argentino persigue un objetivo que pocos han conseguido en la historia: conquistar un bicampeonato del mundo y agrandar aún más un legado que ya lo ubica entre los mejores futbolistas de todos los tiempos. Cada partido puede ser histórico para el rosarino, que continúa siendo el hombre más determinante del equipo de Lionel Scaloni.

Sin embargo, esta semifinal también podría marcar el final de una era. En caso de una eliminación frente a Inglaterra, el compromiso en Atlanta significaría el último partido de Lionel Messi en la historia de las Copas del Mundo. Sería el adiós definitivo del capitán argentino al torneo más importante del fútbol, cerrando una trayectoria inolvidable que comenzó hace dos décadas y que lo convirtió en campeón del mundo, múltiple récordman y una de las máximas leyendas de este deporte.

Del otro lado estará una Inglaterra que llega con sed de revancha y convencida de que tiene argumentos suficientes para acabar con el sueño argentino.

Los ingleses cuentan con una generación de enorme talento encabezada por Jude Bellingham, dueño del mediocampo y uno de los futbolistas más influyentes del planeta, además del experimentado goleador Harry Kane, quien vuelve a ser la principal referencia ofensiva de los 'Three Lions'. Ambos lideran a una selección que amenaza con destruir las aspiraciones de la Albiceleste y meterse en una nueva final mundialista.

Más allá del presente de ambas selecciones, Argentina e Inglaterra protagonizan uno de los clásicos más grandes del fútbol internacional.

Su historia está marcada por enfrentamientos memorables, partidos cargados de tensión y episodios que quedaron grabados para siempre en la memoria de los aficionados. Ahora, el destino vuelve a cruzarlos en un escenario inmejorable y con una recompensa enorme: disputar el título del mundo.

El ganador de esta apasionante semifinal tendrá un desafío todavía mayor. En la gran final del Mundial 2026 lo esperará España, selección que sorprendió al mundo tras eliminar a la favorita Francia en una semifinal que rompió todos los pronósticos.