Mbappé estalla y señala razón de eliminación de Francia: "La cag...."

Dallas, Estados Unidos.

"No jugamos el partido que queríamos, ni táctica ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas. España se mantuvo fiel a su plan de juego. La idea era presionarles arriba para evitar que se sintieran cómodos, pero no lo conseguimos. Cometimos demasiados errores y no supimos cómo hacerles daño", explicó Mbappé en declaraciones al canal francés M6.

El atacante del Real Madrid señaló que Francia no logró imponer su plan de juego ni competir desde lo técnico y lo táctico ante una España que fue superior y se mantuvo fiel a su estilo.

Kylian Mbappé , capitán de la selección de Francia, no ocultó su frustración tras la eliminación del conjunto galo en las semifinales del Mundial 2026. El delantero fue autocrítico luego de la derrota por 0-2 ante España y reconoció que su equipo estuvo lejos de mostrar el nivel necesario para disputar una instancia tan importante.

El capitán francés reconoció que la presión planteada no funcionó ante el dominio español y admitió que debieron defender de otra manera ante una selección acostumbrada a manejar la posesión.

"Desde el principio, estábamos presionando tres contra dos... y ahí la cagamos. Contra España, hay que presionar hombre a hombre", expresó Mbappé, quien lamentó que Les Bleus no lograran ejecutar el plan de juego que tenían preparado.

Kylian analizó las dificultades que tuvo su equipo para recuperar el balón y frenar el dominio del mediocampo español, destacando la influencia de jugadores como Rodri y Fabián Ruiz.

"Con la presión que ejercimos, siempre nos encontrábamos en inferioridad en el centro del campo, con situaciones de tres contra dos, y contra España eso es muy complicado. Fabián y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar. Cuando recuperábamos la pelota, técnicamente no estuvimos a la altura de una semifinal de un Mundial. Si juntas todos esos factores, el resultado termina siendo la derrota", añadió.

Además, Mbappé expresó su profunda decepción por quedarse nuevamente a las puertas de una final mundialista, luego de que Francia buscara disputar su tercera definición consecutiva en la Copa del Mundo.

"Como todos, siento mucha decepción. Era un sueño llegar a la final, darle a nuestro país la posibilidad de soñar y hacer historia. Ahora tenemos que afrontar esta situación. Hay una enorme decepción que no puedo expresar con palabras. Tendremos que recuperarnos, porque el fútbol no espera a nadie", sentenció.

La eliminación marca un duro golpe para una generación francesa que aspiraba a seguir haciendo historia, mientras Mbappé deberá liderar el proceso de reconstrucción de una selección acostumbrada a pelear por los títulos más importantes.