Promesas, retrasos y fechas fallidas: ¿qué pasó con la planta de gas de Puerto Cortés?

Durante dos visitas realizadas por LA PRENSA Premium en los últimos seis meses al sector de La Puntilla, en la península de Puerto Cortés, se constató que la construcción de la planta de gas natural muestra pocos cambios visibles respecto a la primera inspección.En el terreno aún no se observan edificaciones industriales ni sistemas de regasificación que evidencien una fase avanzada de ejecución.En la última visita, a unos metros del área donde se desarrolla el proyecto, se observó el <a href="https://www.laprensa.hn/teinteresa/puerto-cortes-buque-bilbao-knutsen-gnl-honduras-DP28053044">Bilbao Knutsen</a>, la unidad flotante de almacenamiento con capacidad para 138,000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL).Sin embargo, la infraestructura necesaria para completar el proceso de suministro todavía no refleja el nivel de avance esperado para una planta que debió iniciar operaciones desde hace dos años.