Sin contrato aprobado, buque receptor de gas natural arriba a Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras.

Un mes después de lo previsto —Génesis Energías había anunciado su arribo para agosto de 2025—, el buque metanero Bilbao Knutsen, del Grupo Knutsen de Noruega, permanece fondeado en la bahía de Puerto Cortés desde el pasado fin de semana, pese a que el contrato de la planta de gas aún no ha sido aprobado por el Congreso Nacional. La Unidad de Investigación y Datos de LA PRENSA Premium constató este martes en el terreno la presencia del navío, luego de que múltiples publicaciones circularan en redes sociales desde el domingo. "Este buque estuvo casi tres meses navegando para llegar a Puerto Cortés y permanecerá en el país por los próximos 18 años", confirmó Génesis Energías a través de sus plataformas oficiales.

El barco, destinado a recibir y almacenar gas natural licuado (GNL) para abastecer a la central termoeléctrica Brassavola, arribó vacío y permanecerá anclado mientras avanzan las obras civiles de la terminal en el sector de La Puntilla. Estos trabajos iniciaron en abril de 2025, a pesar de que el proyecto aún no cuenta con la aprobación del Congreso para operar en el predio arrendado por 30 años, con opción de ampliarlo por 10 años más, en condiciones similares a una concesión. Cabe recalcar que la generación de energía con GNL de Brassavola ha sido postergada en al menos tres ocasiones. Según el contrato, debía iniciar en noviembre de 2024, luego se reprogramó para mediados de 2025, posteriormente para noviembre del mismo año y, más recientemente, para marzo de 2026. En la práctica, la empresa ya acumula un retraso de un año y cuatro meses. No obstante, expertos consideran poco probable que en marzo de 2026 se logre poner en marcha la operación, pues estiman que el proceso requiere al menos dos años. En paralelo, distintos sectores interpretan la llegada del buque como una señal de que Génesis Energías da por asegurada la aprobación del contrato de arrendamiento con beneficios amplios por parte del Congreso Nacional, el cual lleva cerca de dos años en vigencia, sin resolverse.

Contrato

250 megas en tres fases son los que planea inyectar Brassavola, incluyendo el uso de diésel y gas natural

LA PRENSA Premium verificó que el contrato otorgado por la Empresa Nacional Portuaria (ENP) a Génesis Energías concede beneficios importantes. Por ejemplo, el arrendamiento de 78,500 metros cuadrados distribuidos en dos lotes establece un pago inicial de apenas 1 dólar por metro cuadrado, monto que aumentará a 2.5 dólares cuando inicien las operaciones comerciales. Esta tarifa es considerablemente más baja que los precios estándar en puertos, que oscilan entre 12 y 20 dólares por metro cuadrado, según expertos. Además, el contrato permite a la empresa subarrendar los terrenos sin necesidad de autorización previa y le otorga prioridad en caso de que el Estado decida venderlos. Por otro lado, el título quinto del contrato establece que “el arrendatario utilizará el sitio de la terminal y las áreas conexas necesarias para los fines y desarrollo del proyecto, incluyendo las zonas costeras”. En otras palabras, el contrato firmado entre la ENP y Génesis Energías —con un arrendamiento de 2.50 dólares por metro cuadrado— no solo otorga múltiples beneficios, sino también la autorización para que el buque permanezca en la bahía durante 18 años, según confirmó la propia empresa. Este medio constató que el contrato fue aprobado en enero de 2024 y declarado nulo en junio del mismo año; sin embargo, en diciembre, los ejecutivos de la empresa volvieron a afirmar su vigencia.

Funcionamiento