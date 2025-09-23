Sin contrato aprobado, buque receptor de gas natural arriba a Puerto Cortés

La llegada del buque se debe a la adenda aprobada por el Congreso Nacional de la central Brassavola, ubicada en Villanueva, Cortés, la cual generaría energía eléctrica con gas natural para reforzar la capacidad de generación energética nacional.La empresa operaba antes bajo el nombre de Cechsa, y en 2008 recibió un contrato directo para generar 150 megavatios, pero no logró cumplir con lo establecido.En 2023, y bajo una normativa promovida por el gobierno, el contrato fue renegociado, elevando su capacidad autorizada a 240 megavatios.El nuevo esquema contempla alcanzar los 240 MW utilizando gas natural en lugar de diésel, por lo que la empresa Génesis Energías es la encargada de la construcción de una planta de gas en Puerto Cortés, la cual abastecerá a Brassavola.El plan consiste en recibir el gas mediante buques, almacenarlo y luego trasladarlo en camiones criogénicos hacia Villanueva, Cortés.No obstante, este esquema ha sido fuertemente cuestionado por diversos sectores debido al impacto en el tráfico vial y a los riesgos que implica movilizar, al menos, 47 camiones diarios."Todo el proceso revertiría el ahorro que se esperaba al utilizar gas para la generación de los 240 MW", opinó Kevin Rodríguez, economista y experto en energía.Según explicó, tanto el trasvase del gas a los camiones como la permanencia del buque en la bahía representan costos elevados que, muy probablemente, terminarán trasladándose a la tarifa de los consumidores.Actualmente, el buque permanece en la bahía de Puerto Cortés, donde ya se encuentran materiales de origen chino destinados al inicio de la construcción de la planta, según constató este medio en al menos tres visitas.