$!Con retrasos y sin contrato aprobado, construcción de planta de gas sigue en marcha

Cortés, Honduras.

Este medio consultó al presidente del Consejo Directivo de la ENP, el ministro de Finanzas Christian Duarte, sobre la resolución, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. También se solicitó una explicación a través del departamento de Relaciones Públicas de la ENP, pero no hubo respuesta.

Este medio consultó al diputado Hugo Noé Pino, presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, sobre el contrato de arrendamiento entre Génesis Energías y la ENP, a lo que afirmó que no tiene conocimiento del tema y que al Congreso no ha sido remitido ningún contrato relacionado con la instalación de la planta de gas.

"Yo no apoyé lo de Brassavola porque hay muchas irregularidades en ese contrato, no se sabe realmente si se va generar la energía, así como dicen, pero al mismo tiempo vemos que no hay infraestructura establecida para generar esta energía con gas. Creo que hubo opacidad y durante yo estuve en la Comisión, no recibimos ningún contrato que tenga que ver con el arrendamiento de esta zona para el gas natural", expresó.

La congresista recordó que todo contrato que implique compromisos entre el Estado y una empresa, y que trascienda un período de gobierno, debe ser conocido y aprobado por el Congreso Nacional, lo cual —según afirmó— no ocurrió en este caso.

“Esta información la escuché desde el año pasado, y la lentitud y opacidad en el proceso con el que se adjudicó este contrato preocupan aún más después de haber visto un manejo deficiente y manipulación de información, con el propósito de beneficiar a dos empresas de energía que ya tenían irregularidades en sus contratos. Al ver cómo se ha manejado esto, tanto en la Secretaría de Energía como en el Congreso Nacional, todo lo que rodea este proyecto se percibe opaco y genera muchas dudas”, señaló.