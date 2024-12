Brassavola opera muy por debajo de los estándares establecidos

Además, la planta no cuenta con las piezas de repuesto necesarias y enfrenta riesgos significativos debido a la ubicación y las condiciones del terreno.

La empresa SJ Turbine (SJT) fue la única a nivel mundial que afirmó poder convertir los paquetes de tres turbinas de gas de 50 a 60 Hz, algo que la fábrica consideraba imposible. SJT inspeccionó, desarmó y trasladó el equipo desde Noruega hasta Puerto Cortés. Sin embargo, Génesis Energía no almacenó el equipo adecuadamente, dejándolo afuera durante 10 meses sin la protección necesaria. Como resultado, los tres generadores eléctricos llegaron al sitio lleno de agua, lo que afectó su funcionamiento.

La planta está ubicada en un campo de caña de azúcar, lo que presenta desafíos adicionales. El terreno tuvo que ser elevado y se perforaron pilones de concreto para los cimientos de las turbinas. Sin embargo, Génesis Energía no siguió las instrucciones del OEM sobre los puntos de puesta a tierra, lo que podría causar problemas graves en caso de cortocircuitos o rayos. Además, los tanques de combustible y agua no cumplen con las especificaciones recomendadas, lo que podría afectar la operación de las turbinas.

Brassavola no cuenta con personal con experiencia en turbinas de gas, lo que ha dificultado la operación y el mantenimiento de la planta. SJT sugirió la contratación de personal calificado, pero la administración de Brassavola no tomó las medidas necesarias. Además, SJT compró una póliza de seguro de $36 millones para proteger la construcción y el primer año de operación, pero esta podría ser cancelada si Brassavola no paga a SJT.