$!Migración en la frontera de Agua Caliente, Ocotepeque, se reduce en 80%

Ocotepeque, Honduras

Miguel Villatoro, jefe policial en Ocotepeque, informó que la Policía Nacional, a través de sus diferentes direcciones, mantienen presencia en todos los puntos fronterizos autorizados y no autorizados.

Según las autoridades locales, la migración en la aduana de Agua Caliente ha disminuido en un 80% en los últimos años, incluyendo el tránsito de migrantes por pasos fronterizos no autorizados.

El jefe policial añadió que han identificado varios puntos no autorizados de migración, donde también realizan patrullajes, ya que, además del flujo migratorio, en estas zonas se da el contrabando de mercancías.

En 2023, la cifra subió a 222,000, sin embargo, no todos logran su cometido. Durante los primeros dos meses de 2025, al menos 7,234 hondureños fueron retornados al país.

En Ocotepeque el flujo migratorio no solo afecta a quienes intentan emigrar, sino también a quienes dependen económicamente de esta actividad.

Carlos Fajardo, importador de vehículos desde Estados Unidos, relató que, “el año pasado encontraba caravanas de familias enteras, padres y madres con sus hijos en los hombros, rumbo al norte. En este viaje, en cambio, solo vi a dos personas caminando en Chiapas, México . Me llamó la atención porque antes era común ver varios grupos”.

“Ya son pocos buses, algunos llegan solo con dos o tres personas desde San Pedro Sula para Guatemala , lo que vemos ahora son las personas retornando al país. Ahora casi no hay negocios que vendan comida, ropa o zapatos, porque eran los migrantes quienes hacían compras. El año pasado, algunos comercios ni se daban abasto, pero ahora solo quedan locales establecidos, como ventas de golosinas y pulperías, y tampoco son muchos”, agregó López.

“Antes, grupos enteros de hasta 500 hondureños y extranjeros cruzaban por esta frontera y por pasos no autorizados, en los últimos meses ya no se da tanto movimiento y podría asegurarle que el paso de personas ha bajado en más del 90%”, comentó.

Alma Izaguirre, una joven hondureña de 19 años, esperaba con su esposo en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula. Eran las 10:00 pm, y aguardaban el autobús que los llevaría a la frontera de Agua Caliente. Su destino final: esperan que sea Estados Unidos.

“Vamos a viajar de la mano de Dios, sabemos que ahora es más difícil cruzar las fronteras, pero ya no podemos seguir viviendo en Honduras. No hay trabajo. Nosotros vivíamos en San Manuel, Cortés, intentamos buscar empleo y no hay oportunidades. Con mi esposo creemos que tal vez en Guatemala o México podremos encontrar un medio de vida, pero nuestra meta es llegar a Estados Unidos”, expresó Alma, con voz entrecortada.