Las claves del 'Día de la liberación' de Trump: ¿Qué aranceles impondrá EEUU?

Washington, Estados Unidos.

A la cita de mañana seguirán más aranceles el día 3, dirigidos al sector del automóvil. Estas son las claves para no perderse con las medidas que Trump planea anunciar en los próximos días:

El anuncio tendrá lugar a las 16:00 hora local (20:00 GMT) en un gran evento llamado 'Make America Wealthy Again' (Hacer a EE.UU. rico de nuevo), que se celebrará en la Rosaleda de la Casa Blanca, donde los cerezos ya están en flor, y al que acudirán todos los miembros de su gabinete.

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea anunciar mañana, 2 de abril, jornada que bautizó como 'Día de la liberación', nuevos aranceles contra varios países, en una medida que podría sacudir el sistema económico global como no se ha visto en décadas y con consecuencias imprevisibles.

La Casa Blanca ha adelantado que impondrá aranceles contra Brasil, la India, Corea del Sur y la Unión Europea, aunque no ha aclarado si sancionará a la UE como bloque o si evaluará a cada país por separado. Lo que sí ha dejado claro es que "por ahora, no habrá exenciones".

Aunque la Casa Blanca no lo ha confirmado, este miércoles también podrían entrar en vigor aranceles adicionales a México y Canadá, los principales socios comerciales de Estados Unidos.

No obstante, aún no está claro si estos aranceles se implementarán finalmente, ya que el mandatario no ha hecho comentarios al respecto en los últimos días, y en ocasiones anteriores ya ha pospuesto su aplicación.