Honduras registró al menos 14 nacimientos en las primeras horas de 2026

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con datos preliminares proporcionados por los principales hospitales, hasta el momento se registran al menos 14 nacimientos en todo el territorio nacional.

La celebración del esperado Año Nuevo 2026 también se reflejó en las salas de parto del país, con la llegada de los primeros recién nacidos del año en distintos centros hospitalarios a nivel nacional.

Los varones encabezan la lista de los recién llegados al mundo, con 10 nacimientos, mientras que se reportan cuatro niñas nacidas durante las primeras horas del año.

En la Unidad de Labor y Parto del Hospital Escuela, en Tegucigalpa, se informó que durante las primeras horas de 2026 nacieron cinco bebés: cuatro varones y una niña.

No obstante, el primer nacimiento del año se reportó a las 12:07 de la madrugada en el Hospital General San Felipe, en la capital. Se trató de un recién nacido del sexo masculino, quien nació sin complicaciones y con un peso de 3,400 gramos, según confirmaron autoridades del centro asistencial.

Minutos después, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reportó el segundo nacimiento a nivel nacional. Se trata de un niño, hijo de Suyapa María Bran Alvarado (de 22 años), madre primeriza con 34 semanas de gestación.

El bebé nació con un peso de 2,600 gramos, midió 48 centímetros y llegó al mundo en buenas condiciones de salud.

En el norte del país, el Hospital Mario Rivas, de San Pedro Sula, registró el nacimiento de cuatro varones que inauguraron el 2026 en la sala de labor y parto del centro asistencial.

El primer alumbramiento ocurrió a las 12:40 de la madrugada mediante parto normal. Una hora después, a la 1:40 de la mañana, se reportó el segundo nacimiento, mientras que los otros dos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la madrugada.

Scarleth Mejía, doctora del Hospital Mario Catarino Rivas, celebró la llegada de los recién nacidos y destacó que estas nuevas vidas refuerzan el espíritu de esperanza con el que inicia el 2026.

“No todo es tristeza o malas noticias. Las familias hondureñas celebran la llegada de estas nuevas vidas que se suman a la población”, expresó.

En el Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán, nació a las 12:05 am del 1 de enero, el primer hondureño de 2026: un varón hijo de Sulma Marilú Lara Rodríguez, residente en Cucuyagua.