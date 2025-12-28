Rodrigo de Olivera histórico: rompe récord de 56 años e iguala otro en Liga

San Pedro Sula, Honduras.

Cabe recordar que el récord de goleo de un futbolista en torneos cortos del campeonato local le pertenecía a Wilmer Velásquez y a Anthony ‘Choco’ Lozano, pero el delantero uruguayo ha entrado en la historia y se mete en esta prestigiosa marca con 19 dianas.

Con su anotación, De Olivera llegó a 19 goles en el Torneo Apertura 2025, cifra con la que no solo superó el récord histórico entre jugadores extranjeros, sino que además igualó la marca de más goles anotados por un futbolista en un solo torneo de la Liga Nacional hondureña en la era profesional.

El delantero uruguayo Rodrigo de Olivera escribió su nombre con letras doradas en la historia del fútbol hondureño. Este domingo, ante Marathón, el atacante del Olancho FC se convirtió en el extranjero más goleador en un solo torneo de la Liga Nacional, rompiendo una marca que permanecía vigente desde hace 56 años.

El gol que selló el récord llegó apenas al minuto 7 del partido. Rodrigo de Olivera sacó un potente derechazo, definiendo de manera cruzada ante el guardameta yoreño Humberto Juárez, en una jugada de gran factura técnica que selló la temporada extraordinaria del atacante uruguayo.

De esta manera, el delantero del Olancho FC dejó atrás el registro que había impuesto el brasileño Flavio Ortega, quien en 1969 anotó 18 goles con Marathón. Durante más de cinco décadas, ningún futbolista extranjero había logrado superar esa cifra en el fútbol hondureño.

El logro adquiere aún mayor valor si se toma en cuenta que Rodrigo de Olivera ya finalizó su participación en el torneo, cerrando el Apertura 2025 con 19 goles, una cifra que queda como marca histórica. Sin embargo, Nicolás Messiniti, delantero de Marathón, suma 17 anotaciones y aún tiene la oportunidad de aumentar su cuenta, ya que el conjunto verdolaga disputará la gran final ante Olimpia.

Messiniti incluso tuvo la opción de acercarse al récord desde el punto penal ante Olancho FC, en el último partido de las triangulares, pero falló su lanzamiento. Ahora, el atacante argentino buscará igualar o romper la marca histórica en las finales frente al conjunto albo.

Por lo pronto, Rodrigo de Olivera ya quedó en los libros de historia del fútbol hondureño, firmando una de las temporadas individuales más impactantes que se recuerden en la Liga Nacional y no fue vistiendo la camisa de ninguno de los cuatros grandes del fútbol hondureño.