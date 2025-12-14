Rodrigo de Olivera hace historia y rompe récord en Liga Nacional de Honduras

Puerto Cortés, Honduras.

Rodrigo de Olivera (30 años), delantero uruguayo del Olancho FC marcó al Platense por la Triangular Final y con ello se convirtió en el charrúa con más goles en un solo torneo en la Liga Nacional de Honduras. No ha habido uno con los registros de él en toda la historia.

El atacante de los potros destruyó el récord de Claudio Nicolás Lobariñas Cardozo quien era su compatriota con más goles en un solo torneo del campeonato hondureño y cuyo récord databa desde el Apertura 2011. En ese torneo con la camiseta del Marathón, Cardozo firmó 15 anotaciones.

A lo largo de la historia de la primera división de Honduras, son pocos los jugadores de origen uruguayo que se han erigido como goleadores de un torneo. De acuerdo a los reportes únicamente hay tres nombres, ya que aparte de Cardozo está Rubén Alonso en 1988 (torneos largos) con 8 goles con el Real España.