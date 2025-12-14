Platense vs Olancho, EN VIVO hoy triangular Liga Nacional

Puerto Cortés, Honduras.

El Platense FC ha conseguido empatar el marcador 1-1 contra los Potros del Olancho FC en el partido de la segunda jornada de la triangular del Grupo B del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Excélsior de la ciudad de Puerto Cortés.

El Tiburón pasó de estar cerca del 1-0 a encajar el 0-1 en cuestión de un minuto. En el 23, gran acción individual de Erick Puerto, vio la llegada de Carlos Pérez que le pegó de derecha y su disparo impactó en el poste.

En la siguiente jugada, gol del Olancho FC. El pase para Rodrigo de Olivera en el área lo desvió un defensa, salvó Javier Orobio y el rechace lo cabeceó el delantero uruguayo para mandar la bola al fondo de las redes porteñas.

EN VIVO EL MINUTO A MINUTO: