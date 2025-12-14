Platense vs Olancho, EN VIVO hoy triangular Liga Nacional

El Platense FC ha conseguido empatar el marcador 1-1 contra los Potros del Olancho FC en el partido de la segunda jornada de la triangular del Grupo B del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Excélsior de la ciudad de Puerto Cortés.
El Tiburón pasó de estar cerca del 1-0 a encajar el 0-1 en cuestión de un minuto. En el 23, gran acción individual de Erick Puerto, vio la llegada de Carlos Pérez que le pegó de derecha y su disparo impactó en el poste.
En la siguiente jugada, gol del Olancho FC. El pase para Rodrigo de Olivera en el área lo desvió un defensa, salvó Javier Orobio y el rechace lo cabeceó el delantero uruguayo para mandar la bola al fondo de las redes porteñas.
EN VIVO EL MINUTO A MINUTO:
El Tiburón salió con más intensidad en la segunda parte y buscó sin cesar el empate. Lo logró en el minuto 63 con un cabezazo de Aldo Fajardo, ingresado en el inicio del complemento por Georgie Welcome.
Platense disputa este tipo de liguillas por sexta ocasión en su historia, solo pudo ganar 1 vez (triangular previo al título 1996-97).
Será el segundo juego como local para Platense ante Olancho FC en la historia de la Liga Nacional, el único registro fue el triunfo del Tiburón 2-0 en la Jornada 20 del Apertura 2025 en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, con goles de Georgie Welcome y Aldo Fajardo.
ALINEACIONES TITULARES:
PLATENSE: 18. Javier Orobio, 25. Samuel Pozantes, 2. Oslan Velásquez, 19. José Carlos López, 24. Pavel Jhonson, 3. Rubén García, 23. Manuel Salinas, 15. Ofir Padilla, 29. Carlos Pérez, 10. Erick Puerto y 12. Georgie Welcome.
Entrenador: Raúl Cáceres.
OLANCHO FC: 29. Gerson Argueta, 2. Óscar Almendárez, 33. Nelson Muñoz, 3. Juan Diego Lasso, 24. Omar Elvir, 6. Roger Sander, 23. Juan Ángel Delgado, 10. Alex López, 11. Cristian Cálix, 12. Yeison Mejía y 19. Rodrigo de Olivera.
Entrenador: Reynaldo Tilguath.
Hora: 3.00 PM
Transmite: TVC.
Árbitro: Julio Güity.
Estadio: Excélsior de Puerto Cortés.