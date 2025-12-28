Marathón vs Olancho FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

San Pedro Sula, Honduras.

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras se acerca a su desenlace y ya tiene definidos a los finalistas que buscarán alzar el trofeo en esta emocionante edición. La fase de la trisungular ha dejado grandes emociones y ahora Marathón y Olancho FC se preparan para un gran enfrentamiento.

Marathón , uno de los equipos más históricos del país, celebra este año su centenario y busca reafirmar su grandeza en el fútbol hondureño. Con una campaña sólida y una racha positiva que lo mantiene en la cima, el “Monstruo Verde” llega con la motivación al máximo previo a disputar la final.

Por su parte, Olancho FC ha mostrado un gran nivel a lo largo del campeonato. Aunque ya no tiene posibilidades de pelear por el título, el equipo buscará cerrar la campaña de la mejor manera.