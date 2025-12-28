Marathón vs Olancho FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras se acerca a su desenlace y ya tiene definidos a los finalistas que buscarán alzar el trofeo en esta emocionante edición. La fase de la trisungular ha dejado grandes emociones y ahora Marathón y Olancho FC se preparan para un gran enfrentamiento.
ALINEACIONES TITULARES
Marathón: 31-Humberto Juárez; 3-Kenny Bodden, 6-André Orellana, 26-Samuel Elvir, 60-Luis Arriaga; 8-Tomás Sorto, 15-Raúl Espinoza (debut), 30-Cristian Sacaza, 54-Jaylor Cacho, 21-Odin Ramos; 79-Rubilio Castillo
Olancho FC : 32- Gregory Banegas; 24-Omar Elvir, 47-Jonathan Ruiz, 32-Nelson Muñoz, 24-Omar Elvir; 11-Cristian Calix, 22- Denis Andino, 32-Yobin Banegas, 39-Marlon García; 19-Rodrigo de Olivera, 20-Yemerson Cabrera
-- LA PREVIA--
Marathón , uno de los equipos más históricos del país, celebra este año su centenario y busca reafirmar su grandeza en el fútbol hondureño. Con una campaña sólida y una racha positiva que lo mantiene en la cima, el “Monstruo Verde” llega con la motivación al máximo previo a disputar la final.
Por su parte, Olancho FC ha mostrado un gran nivel a lo largo del campeonato. Aunque ya no tiene posibilidades de pelear por el título, el equipo buscará cerrar la campaña de la mejor manera.
El duelo promete ser intenso, ya que ambos equipos buscarán cerrar la triangular con la mejor imagen posible. Marathón intentará mantener la ventaja de puntos que le permitieron acceder directamente a la final, mientras que Olancho FC luchará por demostrar que su desempeño en el torneo no fue casualidad.
El juego tendrá un horario de comienzo a las 3:00 pm, hora de Honduras. Será transmitida por Deportes TVC y podrá seguir minuto a minuto en DIARIO La Prensa.