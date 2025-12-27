Rodrigo de Olivera deja al Olancho: revelan equipos que quieren su fichaje

San Pedro Sula, Honduras.

Rodrigo de Olivera, actual goleador de la Liga Nacional de Honduras con 18 anotaciones, se ha convertido en uno de los nombres más cotizados del mercado de fichajes. El delantero uruguayo atraviesa un gran momento futbolístico, lo que ha despertado el interés de clubes importantes tanto a nivel nacional como internacional.

En ese contexto, LA PRENSA conoció que uno de los grandes de San Pedro Sula Honduras y Comunicaciones de Guatemala son los equipos que mantienen negociaciones y consultas constantes por el atacante. Ambas instituciones han mostrado un fuerte interés en hacerse con los servicios del goleador, quien viene de firmar una temporada destacada en el fútbol hondureño.

Pablo Galeano, representante uruguayo de Rodrigo de Olivera, confirmó a DIARIO LA PRENSA que actualmente no existe ningún acuerdo con el Motagua de Tegucigalpa. De esta manera, el agente desmintió los rumores que vinculaban al delantero con el club capitalino.