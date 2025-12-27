Rodrigo de Olivera deja al Olancho: revelan equipos que quieren su fichaje

Rodrigo de Olivera, actual goleador de la Liga Nacional de Honduras con 18 anotaciones, se ha convertido en uno de los nombres más cotizados del mercado de fichajes. El delantero uruguayo atraviesa un gran momento futbolístico, lo que ha despertado el interés de clubes importantes tanto a nivel nacional como internacional.
En ese contexto, LA PRENSA conoció que uno de los grandes de San Pedro Sula Honduras y Comunicaciones de Guatemala son los equipos que mantienen negociaciones y consultas constantes por el atacante. Ambas instituciones han mostrado un fuerte interés en hacerse con los servicios del goleador, quien viene de firmar una temporada destacada en el fútbol hondureño.
Pablo Galeano, representante uruguayo de Rodrigo de Olivera, confirmó a DIARIO LA PRENSA que actualmente no existe ningún acuerdo con el Motagua de Tegucigalpa. De esta manera, el agente desmintió los rumores que vinculaban al delantero con el club capitalino.
Galeano fue claro al señalar que los clubes que están preguntando de forma permanente por Olivera el Comunicaciones y uno de los equipos grandes de la zona norte. Estas opciones aparecen como las más firmes en la carrera por fichar al artillero, cuyo futuro se definirá en los próximos días.
Además, se confirmó que Rodrigo de Olivera no continuará en el Olancho FC para el torneo Clausura 2026. El atacante cerrará su etapa con los “Potros” tras una campaña histórica, en la que fue pieza clave en el frente ofensivo del equipo.
A nivel individual, Olivera está a un solo gol de igualar el récord de Wilmer Velásquez y Carlo Costly, así como de Anthony “Choco” Lozano, quienes marcaron 19 goles en un torneo corto de la Liga Nacional. Esta marca coloca al uruguayo a las puertas de la historia del balompié hondureño.