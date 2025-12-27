Portero Denovan Torres, del Juticalpa FC, sufre accidente de tránsito

Honduras.

El portero hondureño Denovan Torres, actual jugador del Juticalpa FC, sufrió este sábado un accidente de tránsito en El Paraíso, en la carretera panamericana conocida como "Loma de Perra". El hecho generó preocupación en el entorno deportivo, luego de que circulara un video del incidente en redes sociales.

En las imágenes se observa claramente el momento en que un camión repartidor impacta por la parte trasera el vehículo en el que se conducía el guardameta.

El choque provocó daños materiales considerables, aunque afortunadamente no pasó a mayores en cuanto a la integridad física del jugador.