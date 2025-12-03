Génesis PN vs Juticalpa FC, EN VIVO, Liga Nacional de Honduras

La Paz, Honduras.

Como parte de ello, se tendrá como primer partido entre Génesis Policía Nacional contra los canechos del Juticalpa FC , donde ambos equipos vienen necesitados de puntos.

Tras los dos juegos realizados el martes, este miércoles continúa la actividad por la jornada 21 del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El contexto del cotejo es de suma importancia, ya que este partido se presenta como un encuentro de alto riesgo y ambos equipos están urgidos de un triunfo.



Actualmente, Genesis PN se ubica en la novena posición, mientras que el equipo dirigido por Humberto Rivera es octavo por 20 puntos. Un triunfo mantendría a Juticalpa con chances de meterse a la Triangular, pero no depende de si mismo.

En cuanto a la actualidad de ambos clubes, el Génesis PN viene golpeado después de haber perdido en la fecha pasada contra el Real España y el Juticalpa FC de igual manera viene de un partido complicado y que terminaron perdiendo 3 – 4 contra un Victoria, que venía sufriendo muchas perdidas a lo largo del torneo pero que se ha logrado reivindicar ganando sus últimos tres partidos.

