Condenan a hondureño en Dallas por narcotráfico

Un hondureño de 38 años fue condenado a cuatro años de cárcel en Dallas, Texas, Estados Unidos, por su implicación en una red que durante varios años movilizó migrantes y droga desde Honduras hacia territorio estadounidense. El sentenciado, identificado como Josué Alexander Flores Villeda, formó parte de una conspiración integrada por al menos seis personas, dedicada al traslado irregular de ciudadanos hondureños y al tráfico de cocaína.

Según el expediente judicial, la organización realizó numerosos viajes a lo largo de cerca de tres años, llevando en cada travesía a por lo menos 15 migrantes. Uno de los casos clave ocurrió en febrero de 2022, cuando Villeda y sus colaboradores intentaron mover a más de 20 hondureños junto con unos 24 kilos de cocaína desde la isla de Utila hasta Cocodrie, en Luisiana, a bordo de una embarcación de pesca deportiva llamada M/V Pop, copropiedad de un cómplice identificado como Carl Allison. Parte de los migrantes habrían pagado sumas de hasta 20 mil dólares por el traslado.