Lo engañaron para matarlo: caen implicados en el asesinato de joven hondureño en Washington

La desaparición y posterior asesinato del adolescente Jefferson Amaya Ayala, de 14 años, ha causado conmoción entre residentes de Washington, D.C., y en la comunidad de College Park, donde fueron hallados sus restos meses después.
El menor fue reportado como desaparecido el 2 de agosto de 2025, luego de ser visto por última vez alrededor de las 2:00 de la tarde en la cuadra 1400 de Sheridan Street NW. Su ausencia encendió las alarmas entre familiares y vecinos, quienes iniciaron de inmediato una búsqueda desesperada.
Ante la falta de información sobre su paradero, la familia de Jefferson emprendió una campaña de difusión para localizarlo, mientras solicitaba el apoyo de las autoridades estadounidenses y de la ciudadanía para obtener pistas que permitieran encontrarlo con vida.
Sin embargo, tras semanas de incertidumbre, el caso dio un giro trágico. El 3 de noviembre, las autoridades localizaron restos humanos en un parque de College Park, los cuales posteriormente fueron confirmados por Medicina Forense como pertenecientes al adolescente desaparecido.
Los análisis forenses determinaron que la muerte de Jefferson Amaya Ayala fue producto de un homicidio, lo que intensificó las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.
Como resultado de las diligencias policiales, dos meses después fueron capturados cuatro sospechosos presuntamente vinculados al asesinato. Tres de ellos fueron identificados como José Merlos Majano, de 18 años; Alan Josai García Padilla, de 21; y William Cuéllar Gutiérrez, de 19, todos residentes de Washington, D.C.
El cuarto implicado es un menor de 17 años, residente de Hyattsville, quien también enfrenta cargos relacionados con el crimen, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.
Las investigaciones preliminares señalan que el homicidio se cometió con alto grado de violencia y no se descarta que el hecho esté vinculado a alguna estructura criminal, una línea que continúa bajo análisis por los equipos especializados.
Una de las hipótesis iniciales plantea que Jefferson habría sido citado previamente por sus agresores y posteriormente asesinado, aunque esta versión aún debe ser confirmada con el avance del proceso judicial.
Mientras el caso avanza en los tribunales, la madre del adolescente ha alzado la voz para exigir justicia por la muerte de su hijo, pidiendo que los responsables enfrenten todo el peso de la ley y que el crimen no quede en la impunidad.