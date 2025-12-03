Messy le anotó a Ronaldo en la Liga Nacional de Honduras

La Paz, Honduras-.

Messy Cerrato , juvenil del Juticalpa FC, tuvo un debut soñado en la jornada 21 del torneo Apertura 2025 al marcar un auténtico golazo frente a Ronaldo Balanta , portero del Génesis PN. El futbolista Sub-20 no solo sorprendió por su personalidad en la cancha, sino también por la calidad técnica con la que se estrenó en la Liga Nacional.

Un momento surrealista se vivió la tarde de este miércoles en el Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras ya que Messy le anotó un gol a Ronaldo.

La jugada que definió el 1-0 nació de un control orientado y un potente derechazo que salió directo al costado inferior izquierdo del arco defendido por Balanta. El disparo fue inatajable y se convirtió en uno de los mejores goles de la fecha.

Más allá de la importancia en el marcador, la anotación tiene un significado especial: se convierte en el primer gol en la historia del fútbol hondureño anotado por un jugador llamado “Messy”, un detalle anecdótico pero que rápidamente llamó la atención en redes y entre los seguidores del torneo. La coincidencia del nombre con el astro mundial hizo que el momento tomara aún más repercusión.

A eso se le añade que Ronaldo es el primer nombre del portero del Génesis FC que encajó el tanto.