Tabla posiciones: Platense se baja a un grande tras golear al Motagua y nuevo colista

Tegucigalpa, Honduras.

Todo comenzó con la goleada del CD Victoria ante CD Choloma por marcador de 4-1 en el estadio Ceibeño, resultado que alejó a los 'jaibos' del último puesto que lo ocupan los maquileros.

Se ha jugado partidos de la jornada 21 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y en cuanto a los primeros lugares no hay movimientos, pero sí en los otros puestos.

Hablando de goleadas, en el estadio Nacional de Tegucigalpa se dio otra, y fue la sorpresa de Platense sobre Motagua con un 4-0 a favor de los de Puerto Cortés.

Con esta victoria, el tiburón escala el cuarto lugar con 28 puntos, se bajó al Real España y lo mandó a la quinta posición, por lo que los escualos acarician prácticamente el pase a la liguilla.

En el caso del Motagua, fueron humillados, aunque en la clasificación no les afecta ya que no se mueven de ese tercer puesto y ya tienen el cupo en la triangular.

Los partidos continúan este miércoles 3 de diciembre con el juego del Olancho FC ante el Olimpia a las 7:30 de la noche en el Juan Ramón Brevé, antes a las 3:00 PM Génesis recibe al Juticalpa.