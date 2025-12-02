  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla posiciones: Platense se baja a un grande tras golear al Motagua y nuevo colista

Moviemientos en la clasificación con los primeros juegos de la jornada 21 de la Liga Nacional de Honduras.

  • 02 de diciembre de 2025 a las 21:35 -
  • Redacción
Tabla posiciones: Platense se baja a un grande tras golear al Motagua y nuevo colista

La plantilla de jugadores del Platense celebró a lo grande la paliza que le propinaron al Motagua.

 Foto David Romero.
Tegucigalpa, Honduras.

Se ha jugado partidos de la jornada 21 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y en cuanto a los primeros lugares no hay movimientos, pero sí en los otros puestos.

Todo comenzó con la goleada del CD Victoria ante CD Choloma por marcador de 4-1 en el estadio Ceibeño, resultado que alejó a los 'jaibos' del último puesto que lo ocupan los maquileros.

Platense da el batacazo: Ridiculiza al Motagua y acaricia la liguilla

Hablando de goleadas, en el estadio Nacional de Tegucigalpa se dio otra, y fue la sorpresa de Platense sobre Motagua con un 4-0 a favor de los de Puerto Cortés.

Con esta victoria, el tiburón escala el cuarto lugar con 28 puntos, se bajó al Real España y lo mandó a la quinta posición, por lo que los escualos acarician prácticamente el pase a la liguilla.

En el caso del Motagua, fueron humillados, aunque en la clasificación no les afecta ya que no se mueven de ese tercer puesto y ya tienen el cupo en la triangular.

Los partidos continúan este miércoles 3 de diciembre con el juego del Olancho FC ante el Olimpia a las 7:30 de la noche en el Juan Ramón Brevé, antes a las 3:00 PM Génesis recibe al Juticalpa.

Padre de Orinson: "Quizá algo más peligroso le iba a pasar y Dios no quiso"

Todo se cierra el jueves con el choque entre el Marathón y Lobos de la UPNFM, partido que se debió jugar este martes, pero debido a la muerte del presidente Orinson Amaya se reprogramó.

TABLA DE POSICIONES

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias