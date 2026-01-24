Gustavo Mejía inicia su segundo período como alcalde de Choloma

Gustavo Mejía asumió oficialmente este sábado su segundo período como alcalde del municipio de Choloma, Cortés, como candidato ganador por el Partido Libertad y Refundación (Libre), tras cumplir con el acto de juramentación conforme a la ley.
La toma de posesión se realizó en un evento que contó con la presencia de pobladores y de los regidores titulares que integran la corporación municipal.
Durante su intervención, Mejía reafirmó su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo integral del municipio y el bienestar de la población cholomeña durante el periodo 2026-2030.
Cumpliendo con el protocolo establecido, el alcalde rindió la promesa de ley, requisito indispensable para asumir legalmente funciones en el régimen municipal.
Mejía se mantiene como el actual edil de Choloma, destacando durante su gestión el impulso a iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo local, entre ellas la apertura de oficinas municipales destinadas a dignificar a la clase trabajadora.
Su administración, según ha señalado en reiteradas ocasiones, está enfocada en consolidar el crecimiento del municipio y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, con una visión de esperanza y progreso para la comunidad.
Recordatorio
En este contexto, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización recordó en horas de la mañana del sábado a los alcaldes y regidores electos que la entrega de credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) no sustituye la promesa de ley, la cual es un requisito obligatorio para ejercer legalmente un cargo público.
A través de un comunicado oficial, la institución enfatizó que ningún funcionario puede asumir funciones sin haber rendido previamente la promesa de fiel cumplimiento de la Constitución de la República y las leyes, tal como lo establece el artículo 322 de la Carta Magna.
Gobernación explicó que históricamente ha sido la entidad encargada de orientar el proceso de toma de posesión de las autoridades municipales y que, en el pasado, las credenciales eran entregadas únicamente después de que los alcaldes cumplían con la juramentación correspondiente. No obstante, indicó que la reciente decisión del CNE de entregar credenciales de forma personal y sin que mediara previamente la promesa de ley ha generado confusión en algunos municipios.
La Secretaría advirtió que contar con una credencial electoral no equivale a estar legalmente en posesión del cargo y subrayó que no se responsabiliza por los malos entendidos u omisiones que se produzcan cuando funcionarios asumen sin cumplir con este requisito legal.