Gustavo Mejía inicia su segundo período como alcalde de Choloma

Gustavo Mejía asumió oficialmente este sábado su segundo período como alcalde del municipio de Choloma, Cortés, como candidato ganador por el Partido Libertad y Refundación (Libre), tras cumplir con el acto de juramentación conforme a la ley. La toma de posesión se realizó en un evento que contó con la presencia de pobladores y de los regidores titulares que integran la corporación municipal. Durante su intervención, Mejía reafirmó su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo integral del municipio y el bienestar de la población cholomeña durante el periodo 2026-2030.

Cumpliendo con el protocolo establecido, el alcalde rindió la promesa de ley, requisito indispensable para asumir legalmente funciones en el régimen municipal.

Mejía se mantiene como el actual edil de Choloma, destacando durante su gestión el impulso a iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo local, entre ellas la apertura de oficinas municipales destinadas a dignificar a la clase trabajadora. Su administración, según ha señalado en reiteradas ocasiones, está enfocada en consolidar el crecimiento del municipio y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, con una visión de esperanza y progreso para la comunidad.

