Alexander López asume como alcalde de El Progreso por sexto periodo consecutivo

El Progreso, Yoro.

Alexander López volvió a colocarse al frente de la Alcaldía Municipal de El Progreso, Yoro, al asumir un nuevo mandato por sexto periodo consecutivo que lo consolida como una de las figuras con mayor permanencia en la política municipal del país. La ceremonia de toma de posesión se llevó a cabo en el Museo Histórico de la Ciudad, antiguo Palacio Municipal, a las 5:30 de la tarde, luego de un retraso de una hora y media respecto al horario programado.

En este mes de enero, López alcanza 20 años al frente de la Alcaldía Municipal de El Progreso, cargo que asumió por primera vez el 25 de enero de 2006.

Durante el acto protocolario, la imposición de la banda municipal estuvo a cargo de su madre, mientras que el bastón de mando le fue entregado por su esposa, la primera dama de El Progreso, Rina Villela de López, acompañada por sus hijos.

Unidad y trabajo permanente

En su discurso de toma de posesión, López hizo un llamado a la unidad y al trabajo permanente, asegurando que no hay espacio para el descanso ante los retos que enfrenta el municipio. "No hay tiempo para descansar. Hay que trabajar 24/7", expresó, al tiempo que pidió a Dios que este sea su último mandato, correspondiente al período 2026-2030.

En su intervención, el alcalde reiteró su compromiso de gobernar con valores, asegurando que la administración municipal se regirá por principios de justicia, equidad, transparencia y servicio. Sostuvo que las municipalidades son la instancia de gobierno más cercana a la ciudadanía y, por tanto, están obligadas a dar respuestas inmediatas y eficaces a las necesidades de la población, invitando a todos los sectores a sumarse a las iniciativas de transformación y desarrollo local.