Alcaldes electos asumen cargos este 25 de enero y fijan prioridades para 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras

Este domingo 25 de enero, la mayoría de los 298 alcaldes electos en las elecciones generales de 2025 asumirán oficialmente sus cargos para el período 2026-2030, marcando una nueva etapa administrativa en los gobiernos locales del país. Los jefes edilicios llegan con agendas centradas en resolver problemas estructurales y dar continuidad a proyectos estratégicos en sus municipios.

Juan Diego Zelaya, alcalde electo del Distrito Central, ha planteado como prioridad la modernización de la red de agua potable y la reducción de pérdidas que actualmente alcanzan el 40%, así como el ordenamiento de las finanzas municipales y el fortalecimiento de alianzas nacionales e internacionales. El alcalde aseguró estar preparado para gobernar la capital hondureña. “Nos reunimos con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para activar una mesa técnica que permita eliminar la burocracia, agilizar permisos de construcción y abrir una ventanilla única directamente en el Colegio, con el objetivo de dignificar el trabajo de los ingenieros y asegurar sus aranceles”, indicó. Otro de los temas que prometió abordar es el desperdicio de agua causado por fugas en tuberías obsoletas en Tegucigalpa y Comayagüela. “El reto más grande es el agua: no podemos permitir que el 40% se pierda en una red obsoleta”, señaló. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Agregó que “mi compromiso es claro: vamos a rescatar nuestra infraestructura crítica, mejorar la calidad del agua y asegurar que el servicio llegue de forma constante a cada hogar”.

Relaciones internacionales

Zelaya sostuvo una reunión el viernes 23 de enero con Cédric Prieto, embajador de Francia en Honduras, con el objetivo de estrechar lazos de cooperación y explorar oportunidades conjuntas para el desarrollo del Distrito Central. Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre posibles proyectos en áreas como cultura, gastronomía, recuperación de espacios públicos, saneamiento de agua, protección del medio ambiente y desarrollo urbano, iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los capitalinos y fortalecer una visión de ciudad moderna y sostenible. En los primeros 100 días de su gestión, Zelaya reiteró que se enfocará en atender una deuda heredada que supera los 11 mil millones de lempiras, además de dar continuidad a proyectos como las represas San José, Jiniguare, Río del Hombre y Quiebramontes. En San Pedro Sula, Roberto Contreras, alcalde reelecto por segundo período, fue juramentado el viernes 23 de enero en el salón consistorial de la municipalidad. “Con este acto iniciamos nuestra nueva gestión. Vamos con el túnel de la UTH, el proyecto de construcción de un nuevo macrodistrito de salud y otros innumerables proyectos”, explicó el alcalde sampedrano, los cuales deberán avanzar durante el primer año de mandato.

Las ceremonias de toma de posesión

Walter Perdomo volvió a colocarse al frente de la alcaldía de Villanueva, Cortés, al asumir un nuevo mandato por quinto periodo consecutivo que lo consolida como una de las figuras con mayor permanencia en la política municipal del país. El viernes desarrolló el primer Cabildo Abierto del año, espacio en el que la corporación municipal presentó la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y expuso los proyectos de desarrollo planificados para el nuevo período. Mientras, en Danlí, El Paraíso, el alcalde Abraham Kafati indicó que “estamos trabajando duro, viendo la forma de cómo salir adelante con los proyectos de la ciudad”. Agregó que la toma de posesión se realizará a las 10:00 am en la Plaza San Sebastián de Danlí, y señaló que asume este nuevo período con mayor compromiso tras recibir nuevamente el respaldo ciudadano. En otras ciudades, como Choluteca, asumirán alcaldes por primera vez, luego de que ediles como el liberal Quintín Seriano gobernaran durante cinco períodos consecutivos. En esta ocasión, Eber Josué Aplicano toma las riendas como nuevo alcalde del municipio.

Igual que Choluteca, en La Lima, Cortés, gobernará el Partido Nacional de la mano de Santiago Motiño, quien fue alcalde en el periodo 2018-2020. El traspaso de mando será este domingo a las 3:00 pm en el parque central de La Lima. La ceremonia de toma de posesión del alcalde de El Progreso, Alexander López, será este sábado 24 de enero, a las 4:00 pm en el Museo Histórico de la Ciudad (Antiguo Palacio Municipal). Asume su séptimo mandato con la bandera liberal. Puerto Cortés, siguiendo su tradición de 40 años gobernando el Partido Liberal, asume este domingo en el estadio municipal a las 3:30 pm Giancarlo Rodríguez. Carlos Miranda Canales continúa como alcalde de Comayagua por octavo periodo consecutivo. Llegó al cargo en 1998, cuando, según ha expresado, la ciudad se encontraba estancada. Su compromiso, afirmó, es seguir impulsando macroproyectos. Sobre la toma de posesión, Miranda señaló que “será sencilla, el domingo a partir de las 4:00 pm”. Agregó que en el primer año de gobierno se enfocará en “dar continuidad a los programas que tenemos, a los proyectos que están en ejecución y a otros que están en planificación”. En el occidente de Honduras, Aníbal Erazo, reelecto alcalde de Santa Rosa de Copán, tendrá su ceremonia este domingo desde las 2:00 pm con música de marimba y terminará con una fiesta bailable que inicia a las 8:00 pm en el parque central La Libertad. La toma de posesión será en el atrio de la catedral.

La eficiencia de los servicios públicos

Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), destacó que los gobiernos locales juegan un papel clave en el desarrollo del país, aunque lamentó que no siempre asuman el protagonismo que les corresponde dentro de la administración pública. Hernández señaló que, pese a existir una Ley de Descentralización en la que participaron diversos actores, esta no se ha operativizado plenamente, lo que limita el fortalecimiento real de las municipalidades y su impacto en las comunidades. “La visión del presidente Nasry Asfura, basada en su experiencia como alcalde del Distrito Central, será clave para fortalecer los gobiernos locales. En los acercamientos que hemos tenido, él ha reiterado que los alcaldes jugarán un papel estratégico en el desarrollo del país”, consideró Hernández.