Juan Diego Zelaya tomará posesión como alcalde capitalino en acto simbólico

El alcalde electo Juan Diego Zelaya tomará posesión de la Alcaldía Municipal del Distrito Central el 25 de enero, a las 7:00 a.m., en un acto simbólico que se llevará a cabo en el Museo para la Identidad Nacional (INM), en el centro histórico de Tegucigalpa. “Siguiendo el ejemplo del presidente Nasry Juan Asfura Zablah, vamos a hacer algo muy pequeño en el centro de la ciudad, pero sí tendremos un evento formal para tomar posesión y empezar a trabajar. De hecho, ya estamos comenzando desde ahora”, afirmó Zelaya.

La toma de posesión fue planificada considerando que ese mismo día también asumirá funciones la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional y dará inicio la primera legislatura, alrededor de las 10:00 u 11:00 am. "Elegimos el MIN por su importancia histórica y cultural, y porque es un espacio pequeño y simbólico. Queremos que los capitalinos sientan el centro histórico como un espacio público revitalizado", explicó el edil electo. El acto contará con la presencia de, cuerpo diplomático, invitados especiales y familiares, así como de los miembros de la corporación municipal entrante. "El evento será simbólico y tranquilo. Posteriormente, nos trasladaremos al Congreso Nacional para acompañar la toma de posesión de la nueva junta directiva. La idea es sanar heridas, avanzar y progresar juntos", agregó Zelaya. El alcalde electo destacó que, aunque el proceso de transición no ha sido el habitual, esto no impedirá que su administración comience funciones desde el primer día. "Los capitalinos no deben preocuparse: los permisos de operación y construcción ya están coordinados y vamos a trabajar desde ya", aseguró.

Zelaya hizo un llamado al diálogo abierto entre todos los sectores. “El pasado ya pasó, hay que darle vuelta a la página y unirnos para trabajar por esta ciudad. Todos juntos para sacar adelante Tegucigalpa, Comayagüela y el país”, expresó. Uno de los principales retos que enfrentará la nueva administración es la deuda superior a los 11,000 millones de lempiras que mantiene la Alcaldía Municipal. “El principal problema son los 11,000 millones de lempiras de deuda. Resolver eso permitirá activar proyectos paralizados, como la represa San José, el túnel de La Florencia, el bulevar Suyapa y las viviendas para las familias afectadas de la colonia Guillén”, explicó Zelaya. Para encontrar soluciones, la municipalidad trabaja en coordinación con la banca nacional, internacional y organismos multilaterales. El edil aseguró que durante su primer año de gestión priorizará la reactivación de los proyectos estratégicos, entre ellos la represa San José, el túnel de La Florencia, obras en el bulevar Suyapa, la construcción de viviendas para las familias afectadas de la colonia Guillén, así como la reparación de calles, mercados y barrios. Entre los programas que continuarán se encuentran aquellos iniciados por la administración anterior y que han demostrado ser funcionales, como la clínica veterinaria municipal. “Sí se continuará con los programas comenzados por el gobierno anterior. Aquí no se trata de ver el pasado como algo negativo, sino de avanzar juntos”, añadió. Zelaya reiteró que la solución a la deuda permitirá que Tegucigalpa recupere inversión y desarrollo, beneficiando directamente a los capitalinos.