"Villanueva va avanzando": Walter Perdomo asume como alcalde de Villanueva

Walter Perdomo volvió a colocarse al frente de la Alcaldía de Villanueva, Cortés, al asumir un nuevo mandato por quinto periodo consecutivo que lo consolida como una de las figuras con mayor permanencia en la política municipal del país.
Médico de profesión y dirigente del Partido Liberal, Perdomo alcanzó la reelección tras obtener el 46.76 % de los votos en las elecciones municipales, resultado que le permitió continuar gobernando el municipio por quinta ocasión consecutiva.
Con una trayectoria que supera los 24 años en la vida pública local, el ahora alcalde inició su carrera como regidor, posteriormente ocupó la vicealcaldía y, con el paso de los años, logró posicionarse como la principal figura política de Villanueva.
A sus 64 años, Perdomo combina su formación en el área de la salud con la experiencia administrativa acumulada durante cuatro períodos previos al frente de la municipalidad.
Originario de San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara, el edil ha desarrollado casi toda su carrera política en Villanueva, municipio que ha gobernado de manera ininterrumpida durante las últimas dos décadas.
Durante sus gestiones anteriores, según Perdomo, la administración municipal ha priorizado la inversión en infraestructura vial, el mejoramiento de los servicios básicos, el fortalecimiento del sistema de salud y el apoyo a la educación.
Con el inicio del nuevo período de gobierno en 2026, Perdomo anunció que su administración dará énfasis a la modernización urbana, el ordenamiento territorial y la sostenibilidad en el uso de los recursos municipales.
Este viernes 23 de enero se desarrolla el primer Cabildo Abierto del año, espacio en el que la corporación municipal presenta la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y expone los proyectos de desarrollo planificados para el nuevo período.
En declaraciones a LA PRENSA, el alcalde destacó como logros de su gestión el fortalecimiento del servicio de salud, al señalar que cada unidad sanitaria alcanza una cobertura de atención para aproximadamente 5,000 habitantes.
Asimismo, resaltó la construcción de más de 1,200 viviendas y la creación de condiciones favorables para la inversión privada, con el objetivo de dinamizar la economía local y generar empleo.
Perdomo aseguró que el municipio avanza en la recuperación de las plazas laborales perdidas en la industria maquiladora, al indicar que de los 10,000 empleos eliminados en años recientes, ya se han recuperado 2,500.
"Estos cuatro años estamos enfocados en infraestructura, ordenamiento urbano y territorial, sin dejar de lado el desarrollo humano, un gobierno abierto y un gobierno digital", afirmó el alcalde, quien además expresó su expectativa de recibir respaldo del Gobierno Central sin distinción de colores políticos, concluyendo que "cada día Villanueva va avanzando".