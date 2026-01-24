Alejandra Fuentes: Reina de belleza, diplomática y defensora de la niñez

Tegucigalpa, Honduras.

“Desde pequeña supe que puedo representar a Honduras dignamente, ya sea como diplomática o como reina de belleza”, expresó una confiada Maira Alejandra Fuentes cuando apenas buscaba la corona de Miss Honduras Universo en junio del año pasado. Cinco meses después, aquella frase resultó una manifestación clara de lo que le esperaba: competir por el título de Miss Universo 2025 en Tailandia. Originaria de Catacamas, Olancho, y con 31 años de edad, asumió un compromiso que, aunque representaba un desafío único en su tipo, la acercaba al cumplimiento de un sueño que siempre estuvo allí. “Ver a mi gente celebrando este sueño conmigo me llena el alma y me recuerda por qué lo estoy haciendo. Gracias por ser mi motor, por llenarme de energía y por acompañarme con tanta luz”, expresó en aquel momento. Aunque su desempeño sobre la pasarela fue aplaudido en multitud, y su elegancia y profesionalismo la hicieron destacar entre decenas de candidatas, fue su perfil profesional el voto de confianza que llevó a miles de hondureños a considerarla una ganadora desde el primer momento. “Honduras, ya cumplí este paso. Me siento plena, feliz y en calma porque entregué lo mejor de mí”, expresó con serenidad.

Sólida trayectoria profesional

Cooperación internacional, diplomacia, derechos humanos, salud mental y causas infantiles son conceptos que definen a esta joven visionaria, quien actualmente se desempeña como consultora internacional para empresas latinoamericanas que buscan expandirse hacia los Emiratos Árabes Unidos. Además, es mentora de niñas hondureñas en el programa de Bienestar y Salud Mental y representante juvenil de la Asociación Hispanoamericana de Mujeres (AHAM), así como embajadora global del Consejo Internacional de Derechos Humanos, Paz y Política, con participación en espacios vinculados a foros de las Naciones Unidas. Anteriormente, fue asesora de la Cámara de Comercio de Massachusetts y del programa USAID en Honduras.

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) en Honduras, y máster en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas por ESERP Business & Law School, en Barcelona, España, Alejandra afirma tener claras sus convicciones: “Mi pasión son las causas sociales y los derechos humanos. Tengo una carrera de más de 11 años en ello”. En esta trayectoria asegura haber priorizado el trabajo por el bienestar, la equidad, la cultura y la diplomacia. “Pero quiero que me conozcan por lo que realmente me importa: mis valores y mi propósito”, ha dicho abiertamente, mientras reafirma su compromiso de “usar mi voz y experiencia para inspirar y, sobre todo, para seguir representando a mi país y creando espacios de oportunidades para quienes más lo necesiten”. Además de su participación en Miss Universo 2025, Alejandra ha portado la bandera de Honduras en escenarios internacionales como la Feria Internacional de Turismo en Madrid (Fitur Madrid), la Expo 2020 Dubái, el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y el Foro Mundial de Inversiones.