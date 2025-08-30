Alejandra Fuentes: "Me estoy preparando arduamente para el Miss Universo 2025"

San Pedro Sula, Honduras

En entrevista con Diario La Prensa durante su nombramiento como embajadora de Kativa, Fuentes aseguró que es emocionante representar a esta marca, la cual le cuidará el cabello en su preparación y competencia internacional, además, afirma estarse preparando en distintas áreas para representar al país con orgullo.

La actual Miss Honduras Universo 2025, Alejandra Fuentes , intensifica su preparación de cara al certamen internacional que se realizará el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

“Es una preparación muy ardua, sobre todo en el ámbito físico, emocional, oratoria y pasarela. A veces también tengo eventos sociales, comerciales y culturales. Entonces, me preparo arduamente para representarlos de la mejor manera”, declaró.

Además, habló de su proyecto social sobre salud mental, que busca dotar a los jóvenes de herramientas para enfrentar la ansiedad y el estrés, además de fortalecer sus habilidades de liderazgo y comunicación.

“Queremos que los jóvenes líderes que apoyamos sean agentes de cambio y tengan un impacto positivo en sus comunidades y escuelas. Que sea un efecto dominó, donde enseñen a sus hermanos y vecinos para tener una mejor Honduras para todos”, explicó.

Boletín Amiga Recibe los mejores consejos de belleza, tendencias y rutinas de cuidado personal. Mantente radiante y saludable. ¡Descubre más y embellece tu día!.

La reina de belleza nacional también dirigió un mensaje a la juventud hondureña: “Enfóquense en sus estudios, luchen por sus sueños y trabajen duro por ellos. Este es nuestro momento de construir el futuro para Honduras”.

Finalmente, Alejandra Fuentes aprovechó para expresar su gratitud al público y a este medio: “Un saludo enorme al público y muchas gracias por estar al pendiente de mi participación. Gracias también a Diario La Prensa por su apoyo, incluso desde mucho antes de que yo tuviera esta corona. Gracias por siempre mantenernos informados y publicar las mejores noticias de último momento”, concluyó.