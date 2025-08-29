El artista hondureño Dennis Orellana se presentará en China

Beijing, China

El contratenor hondureño Dennis Orellana continúa consolidando su carrera internacional y, en septiembre, debutará en China con dos presentaciones que marcan un hito para un artista nacional en ese país asiático. El 6 de septiembre, Orellana se unirá a la Orquesta Filarmónica de Xiamen para presentarse en la sala de conciertos Hongtai, en el Centro Hongtai (309 Hubin East Road, distrito de Siming), a las 7:30 p. m. (hora local).

Posteriormente, el 9 de septiembre a las 5:00 p. m., ofrecerá el recital "An Evening with Dennis Orellana" en el Instituto Italiano de Cultura de Beijing.

De Salzburgo a China​​​​

Antes de este nuevo reto, Orellana participó en el prestigioso Festival de Salzburgo, Austria, donde interpretó a Irina en la ópera Tri Sestri, su primera experiencia cantando en ruso y en una obra contemporánea. “Cada primera vez fue un reto y una revelación, pues este papel puso a prueba cada fibra de mi arte. Me exigió vulnerabilidad, disciplina y coraje, pero me ayudó a crecer”, escribió en Instagram el contratenor sampedrano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. También agradeció al @salzburgerfestspiele, a sus colegas y a su agencia @parnassus_arts-productions por acompañarlo en esta etapa de su carrera.

Sobre la Orquesta Filarmónica de Xiamen (XPO)