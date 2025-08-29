  1. Inicio
El artista hondureño Dennis Orellana se presentará en China

Por primera vez, el contratenor sampedrano Dennis Orellana llevará su talento a China, donde en septiembre ofrecerá dos conciertos en escenarios de Xiamen y Beijing

Dennis Orellana visitará China por primera vez.

Beijing, China

El contratenor hondureño Dennis Orellana continúa consolidando su carrera internacional y, en septiembre, debutará en China con dos presentaciones que marcan un hito para un artista nacional en ese país asiático.

El 6 de septiembre, Orellana se unirá a la Orquesta Filarmónica de Xiamen para presentarse en la sala de conciertos Hongtai, en el Centro Hongtai (309 Hubin East Road, distrito de Siming), a las 7:30 p. m. (hora local).

Posteriormente, el 9 de septiembre a las 5:00 p. m., ofrecerá el recital "An Evening with Dennis Orellana" en el Instituto Italiano de Cultura de Beijing.

De Salzburgo a China​​​​

Antes de este nuevo reto, Orellana participó en el prestigioso Festival de Salzburgo, Austria, donde interpretó a Irina en la ópera Tri Sestri, su primera experiencia cantando en ruso y en una obra contemporánea.

“Cada primera vez fue un reto y una revelación, pues este papel puso a prueba cada fibra de mi arte. Me exigió vulnerabilidad, disciplina y coraje, pero me ayudó a crecer”, escribió en Instagram el contratenor sampedrano.

También agradeció al @salzburgerfestspiele, a sus colegas y a su agencia @parnassus_arts-productions por acompañarlo en esta etapa de su carrera.

Fotografía de Dennis Orellana durante su visita a Salzburgo, Austria.

Fotografía de Dennis Orellana durante su visita a Salzburgo, Austria.

Sobre la Orquesta Filarmónica de Xiamen (XPO)

Fundada como la única orquesta no estatal y autofinanciada de China, la XPO es considerada una de las más destacadas del país. Cada año ofrece más de 80 conciertos, incluyendo programas educativos y presentaciones de fin de semana en Xiamen. Además, ha realizado giras por toda China, Asia Oriental y Europa, con la participación de más de 350 músicos invitados, alcanzando un nivel comparable al de las principales orquestas sinfónicas estatales.

