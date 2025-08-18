Rulos de la abuela: el regreso saludable del glamur capilar

Los rizos están de moda, pero no a cualquier precio: la salud del cabello es prioridad. Esa es la razón del renovado éxito de los clásicos rulos de las abuelas, cilindros que moldean sin dañar y ofrecen un beneficio adicional: el peinado dura más.

Tras años de dominio del pelo liso y los tratamientos agresivos como la queratina o los alisados japoneses, hoy se imponen las melenas con volumen, al estilo de las divas de los años ochenta: Kim Basinger, Julia Roberts, Madonna, Nicole Kidman o Sarah Jessica Parker.

“Están de moda los rizos y las texturas naturales”, afirma la estilista Ángela Aldea, quien explica que muchas clientas han dejado atrás el alisado extremo para apostar por ondas y rizos que priorizan la salud del cabello.