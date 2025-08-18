Rulos de la abuela: el regreso saludable del glamur capilar

Los rizos están de moda, pero no a cualquier precio: la salud del cabello es prioridad. Esa es la razón del renovado éxito de los clásicos rulos de las abuelas, cilindros que moldean sin dañar y ofrecen un beneficio adicional: el peinado dura más.
Tras años de dominio del pelo liso y los tratamientos agresivos como la queratina o los alisados japoneses, hoy se imponen las melenas con volumen, al estilo de las divas de los años ochenta: Kim Basinger, Julia Roberts, Madonna, Nicole Kidman o Sarah Jessica Parker.
“Están de moda los rizos y las texturas naturales”, afirma la estilista Ángela Aldea, quien explica que muchas clientas han dejado atrás el alisado extremo para apostar por ondas y rizos que priorizan la salud del cabello.
El regreso de un clásico
Inventados en 1905 por Charles Nessler, los rulos permiten moldear el cabello de manera natural, sencilla y económica. A diferencia de planchas o secadores de calor, no provocan sequedad ni fragilidad. “Hoy existe mayor conciencia del cuidado capilar. Se evitan los rizadores y aparatos de aire extremo que dañan el pelo”, añade Aldea.
La tendencia ha explotado en TikTok, donde miles de vídeos muestran peinados con ondas definidas o rizos voluminosos, una estética que la Generación Z ha adoptado con entusiasmo.
Figuras como Kate Middleton, Georgina Rodríguez, Beyoncé, Zendaya, Rihanna, Shakira, Salma Hayek, Jennifer López o las hermanas Kardashian han dado visibilidad a este estilo, que ya adelantaron Diane Keaton y Katy Perry al aparecer públicamente con rulos puestos.
Comodidad y estilo
El ritmo de vida actual favorece recursos de belleza cómodos, saludables y económicos. “Los rulos permiten modelar el cabello mientras estudias o ves una película”, comenta Inés Bola, estudiante de 19 años. Reconoce que al principio colocarlos puede resultar complicado, “pero cuando les coges el truco, es fácil y dejan ondas naturales perfectas”.
El peluquero Víctor del Valle recuerda que mantener rizos saludables requiere nutrición capilar y peinarlos con púas anchas para evitar el encrespamiento y conservar la elasticidad.
El auge de los rizos también impulsa cortes de moda como el ‘Morrison’, inspirado en Jim Morrison, cómodo y favorecedor, o la reinvención del ‘bob’ clásico con rulos medianos que aportan movimiento. “Es un truco barato, duran toda la vida; mi abuela los usa desde hace años”, añade Bola.